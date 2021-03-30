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PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta termal kamera ele geçirildi

 30 Mart 2021 10:08
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PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta termal kamera ele geçirildi

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta termal kamera ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta teröristlerce kullanılan termal kamera ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler ve mühimmata el konulurken sığınak imha edildi.
Anadolu Ajansı
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