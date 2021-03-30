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Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 sığınmacı yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 sığınmacı yakalandı.
|30 Mart 2021 10:20
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.S. idaresindeki 34 COF 169 plakalı ticari aracı Beyazköy mevkisinde durdurdu.
Kontrollerde, 5 kişilik araçta 15 sığınmacı olduğu belirlendi. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresine sevk edildi.
Sürücü M.S. gözaltına alındı.
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