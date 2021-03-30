Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|30 Mart 2021 10:26
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