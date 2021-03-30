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AK Parti'li milletvekilleri yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması ve diğer düzenlemeler için yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
 30 Mart 2021 10:36
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AK Parti'li milletvekilleri yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Anadolu Ajansı
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