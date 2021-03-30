Altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
|30 Mart 2021 10:45
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne de dolar kuruna paralel artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.020 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.
Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar gün ortasında 8,32 TL'den işlem görüyor
30 Mart 2021 12:10
|Borsa güne yatay başladı
30 Mart 2021 10:07
|Borsa günü yükselişle tamamladı
29 Mart 2021 18:20
|Altının gramı 450 TL barajında
29 Mart 2021 17:44
|Dolar günü yükselişle kapattı: 8,18 TL
29 Mart 2021 17:21
|Borsada, açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
29 Mart 2021 09:40
|İslam Memiş: Şuan altın almayan zarar eder
26 Mart 2021 20:38
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
26 Mart 2021 19:08
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
26 Mart 2021 18:23
|Çeyrek altın yükselişini bugün de sürdürdü
26 Mart 2021 18:01