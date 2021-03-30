1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye destek veren kurum, bu yıl da 12 bin kadını desteklemeyi planlıyor
 30 Mart 2021 11:04
+Aa- Yazdır
KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, KOSGEB, KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla destek vermeye devam ediyor.

Başkanlık, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi planlıyor.

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye destek sağlayan KOSGEB, bu yıl da 12 bin kadını benzer şekilde desteklemeyi öngörüyor. Kurum tarafından 2021'de kadınlara sağlanacak girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29'u bulması bekleniyor.

KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini geliştirmelerine ve Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini sürdürüyor.

Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleri sonucu kendi aralarında ve büyük işletmelerle iş birliği yaparak büyümesinin önünün açılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2021'de 132 KOBİ'nin KOSGEB'den destek alarak bu iş birliğine girmesi planlanıyor.

- Finansman desteği sağlanan işletme sayısı 19 bin 300'e çıkarılacak

KOSGEB, KOBİ'lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim kabiliyeti kazandıracak modern teknolojileri edinmeleri, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje esaslı destekler de sağlıyor. Bu kapsamda kurum 121 teknolojik ürüne destek verecek.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları da destekleyen KOSGEB, bu yıl orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek sunacak.

Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi planlanıyor.

Kurum, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor.

KOSGEB, 2021'de finansman desteği sağlanan işletme sayısını 19 bin 300'e çıkarmayı planlıyor. Geçen yıl bu alanda 14 bin 544 işletmeye destek verilmişti.

Yerli üretime destek sağlanması konusunda da hassas davranan Başkanlık, bu yıl 35 ürünün yerli üretimine destek sağlamayı hedefliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir
30 Mart 2021 11:36		 e-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı
30 Mart 2021 09:24
Küresel güçler sıraya girdi
30 Mart 2021 06:50		 TOBB'dan kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi çağrısı
29 Mart 2021 23:08
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
29 Mart 2021 22:09		 OYAK, Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor
29 Mart 2021 19:22
Yiğit Bulut: 2000 yılından beri ilk defa ters dolarizasyonla karşı karşıyayız
29 Mart 2021 15:24		 Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama
29 Mart 2021 12:28
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Süveyş Kanalı'na alternatif' açıklaması
29 Mart 2021 12:20		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi
29 Mart 2021 12:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:24 - Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü12:10 - Dolar gün ortasında 8,32 TL'den işlem görüyor12:06 - Tarımda bir tuhaf kar hesabı!12:01 - Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi11:54 - Erdoğan: Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı11:50 - Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu
11:48 - Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler11:47 - TESK, haksız fiyat artışı uygulayan firmaları şikayet etti11:39 - Yaşlı adam kendisiyle dalga geçen Youtuber'dan şikayetçi olmadı11:36 - TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir11:33 - Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi11:20 - Picasso'nun eseri Ankara'da 34 bin Avro'dan satışa sunuldu
11:18 - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi11:17 - Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ hükümlüsü yakalandı11:13 - 'İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır'11:11 - İddianameye giren terminoloji, örgütün yeniden yapılanmasını deşifre etti11:10 - Türkiye'nin ilk milli kütüphanesi 'dijital çağa' ayak uyduracak
11:08 - Siber saldırı sonrası 'tüm şifrelerinizi değiştirin' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
AK Parti'li milletvekilleri yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küfe 1
Hayata olumlu tarafindan bakmak 2
elbise etiketleri 2
parakete 1
aksiseda 1
mezür 1
hoşa gitmeyen hitap şekilleri 4
gör beni 1
termit 2
ne dağıtıyorlar 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam