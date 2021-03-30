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Elazığ'da kamera karşısına geçen öğretmenler EBA için içerik üretiyor

Kentte görevli 20 öğretmen, Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki stüdyoda, Kovid-19 sürecinde birinci yılını geride bırakan uzaktan eğitim için muhasebe ve finansman, bilişim ve el sanatları teknolojilerinin de aralarında bulunduğu alanlarda çekimler yaptı- İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk:- "Ülkemizde şimdiye kadar 8 bin 700 civarında çekim yapıldı. Bunun 1025'i ilimizde gerçekleştirildi. İleriye dönük çekimler devam edecek"
 30 Mart 2021 11:05
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Elazığ'da kamera karşısına geçen öğretmenler EBA için içerik üretiyor

- Elazığ'da öğretmenler, Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki stüdyoda kamera karşısına geçerek Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için içerik üretiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde EBA televizyon ve internet platformları, tablet ve internet desteğiyle uzaktan eğitimin başarıyla yapılması sağlandı.

Salgın nedeniyle 23 Mart 2020'de başlatılan ve birinci yılını geride bırakan uzaktan eğitime öğretmenler, EBA destek noktalarında, mobil EBA araçlarında, EBA TV ders çekimlerinde görev alarak büyük destek verdi.

Bu sürece katkı sunan öğretmenlerden 20'si ise Elazığ'da görev yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine, lise stüdyosunda uzaktan eğitime destek vermek için yapılan çekimlerin başarıyla sürdüğünü söyledi.

Ülkede şimdiye kadar 8 bin 700 civarında çekim yapıldığını anlatan Gürtürk, "Bunun 1025'i ilimizde gerçekleştirildi. İleriye dönük olarak bu çekimler devam edecek. Bu çekimler hem TRT EBA hem de çevrimiçi kanallarda yayımlanıyor." dedi.

Bu çalışmaya katkı sunan öğretmenlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Gürtürk, ilerleyen süreçte yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda yine bu stüdyoda ülke için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Gürtürk, kısa sürede salgından kurtulmayı ve yüz yüze eğitime kesintisiz geçilmesini temenni ederek, "Hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Yüz yüze eğitimde hem eğitim hem öğretim birlikte yürütülüyor." diye konuştu.

- "TRT EBA TV'ye içerik üreten iki okuldan biriyiz"

Okul müdürü Necmi Türk, 18 yıldır hizmet veren okulda salgın sürecinde de başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Temmuzda Milli Eğitim Bakanlığının verdiği görev doğrultusunda EBA için ders çekimleri yaptıklarını anlatan Türk, çekimlerin montajı, kurgusu, yapım ve yükleme işlemlerinin okul öğretmenlerince gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Türkiye genelinde TRT EBA TV'ye içerik üreten iki okuldan biriyiz. Çektiğimiz dersler TRT EBA TV'nin yanı sıra lise kanalı ve eba.gov.tr adreslerinde yayınlanmakta." diyen Türk, muhasebe ve finansman, bilişim, el sanatları ve elektrik elektronik teknolojileri, halkla ilişkiler ve organizasyon alanlarında çekim yaptıklarını belirtti.

- "Bölgemizde en iyi altyapıya sahip okullardan biriyiz"

Okulda radyo televizyon ana şefi Muammer Tekin de stüdyoda gerekli ekipmana sahip olduklarını, bu sayede çekimlerin rahat yapıldığını dile getirdi.

"Bölgemizde en iyi altyapıya sahip okullardan biriyiz." ifadesini kullanan Tekin, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığınca bu görevin kendilerine verildiğini kaydetti.

Tekin, Bakanlık desteğiyle ihtiyaç duyulan ekipmanları da tamamladıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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