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İddianameye giren terminoloji, örgütün yeniden yapılanmasını deşifre etti

Örgütün "Kayseri il imamı" olduğu ileri sürülen ve saklandığı hücre evinde yakalanan Serdal Karakurt hakkındaki iddianamede, şüphelinin FETÖ'nün yeniden yapılanması amacıyla örgüt üyelerinin "gaybubet" evlerine yerleştirilmesinde ve yurt dışına çıkarılmalarında koordinasyon görevi üstlendiği tespit edildi-
 30 Mart 2021 11:11
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İddianameye giren terminoloji, örgütün yeniden yapılanmasını deşifre etti

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kayseri il imamı" Serdal Karakurt hakkında hazırlanan iddianame, örgütün dağılımı önleme ve yeniden yapılanma için kullandığı terminolojiyi ortaya koydu.

Şüpheli Karakurt hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" "resmi belgede sahtecilik" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 37,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce "Kocasinan eyalet imamı" olarak görev yürüttüğü daha sonra il genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olduğu, darbe girişimine kadar da sözde "Kayseri il imamı" olarak görev yaptığı anlatıldı.

Örgüt içerisinde "Akif" kod adını kullandığı belirlenen Karakurt'un, 4 yıldır arandığı, 10 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde, sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalandığı kaydedildi.

Karakurt'un darbe girişiminin ardından örgütün yeniden yapılanmasında görevli olduğu vurgulanan iddianamede, şüphelinin, örgüt terminolojisinde "Yusuf" ve "mağdur" olarak isimlendirilen tutuklu ve hükümlü örgüt üyeleri ile ailelerine maddi yardım yapan "muavenetçi"ler olarak ifade edilen yapıda yer aldığı belirtildi.

Şüphelinin örgüt üyelerinin gerektiğinde yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarılmasında koordinasyon görevi üstlendiği anlatılan iddianamede, Karakurt'un FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine konaklama ve barınma imkanı sağladığı, "gaybubet" evlerine yerleştirilmesinde görev üstlendiği ifade edildi.

Karakurt'un, haberleşme programı "Signal" üzerinden yazıştığı "Melih Bey" şeklinde kayıtlı şahsın "Atina Mağdur Listesi" başlıklı mesaj gönderdiğinin belirlendiği iddianamede, "Bu listeden, 'muavenet organizasyonu'nun sadece ülke sathıyla sınırlı kalmadığı, yurt dışına çıkmış veya çıkarılmış örgüt üyeleri ve ailelerine de örgüt adına toplanan para kullanılarak muavenet edildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- FETÖ'nün yeniden yapılanma terminolojisi

İddianamede, FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında güncel örgüt yapılanmasına ilişkin de bilgi verildi.

Buna göre, FETÖ'ye yönelik yurt içindeki mücadelenin, örgütün yurt içi finans kaynaklarını büyük ölçüde ortadan kaldırdığı ve örgütün yönetim organizasyonunu da zayıflattığı, buna karşılık örgütün güncel yapılanmasının, yurt dışına çıkan örgüt üyelerinin ve onların yurt dışında geliştirdikleri ağın finansmanı ile varlığını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Yurt dışına çıkan FETÖ mensuplarının daha önce örgütsel görev yaptığı sahalarda o dönem irtibatlı oldukları "yerel bağlantı" adı verilen şahıslar vasıtasıyla, örgütün yurt içinde tüm sahalardaki hafıza ve nüfuzunun diri tutulmaya çalışıldığına işaret edildi.

Güncel yapılanmanın yöneldiği öncelikli amacın örgütün dağılmasını engellemek ve örgüt ideolojisine bağlı kitleyi zinde tutmak olduğu dile getirilen iddianamede, bu amacı gerçekleştirebilecek en önemli aygıtların ise "örgüt üyelerine yakalanmamaları için yer ve imkan sağlanması, tutuklanan ve hüküm giyen örgüt üyeleri ile ailelerinin sahiplenilmesi" olduğu vurgulandı.

İddianamede, FETÖ'nün güncel yapılanmasının kullandığı terminolojide yer alan bazı isimlendirmeler şöyle tanımlandı:

"Gaybubet evleri: Örgüt üyelerinin yakalanmadan kurtulmaları amacıyla yerleştirildikleri güvenli ev

Yusuf: Tutuklanan veya hüküm giyen ve ceza infaz kurumunda bulunan örgüt üyeleri

Yusuf ailesi: Tutuklanan veya hüküm giyen ve ceza infaz kurumunda bulunan örgüt üyelerinin ailelerine verilen ad

Muavenet: Örgüt üyelerine ve ailelerine yapılan maddi yardımlar

Muavenetçi: Örgüt üyelerine ve ailelerine yapılan maddi yardımları ulaştıran kişi

Mağdur: Yardım yapılan örgüt üyeleri ve ailelerine verilen ad

Mağdur Mesulü: Bir coğrafi bölgede yardım yapılan tüm örgüt üyeleri ve ailelerinden sorumlu olarak görev yapan kişi

Hicret: Örgüt üyelerinin yakalamadan kurtulmak amacıyla yerleşmek üzere yurt dışına çıkış yapmaları

Aile Birleştirme: Örgüt icazeti ile örgüt üyelerinin ailelerinin, yurt dışına çıkmış örgüt üyesinin bulunduğu ülkeye ulaştırılması."
Anadolu Ajansı
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