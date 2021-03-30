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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Şanlıurfa'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden biri daha yaşamını yitirdi.
|30 Mart 2021 11:18
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Harran Üniversitesindeki (HRÜ) görevine giden Prof. Dr. Ramazan Sağlam'ın (58) kullandığı 63 AAR 819 plakalı otomobil ile Mithat Canpolat (40) idaresindeki 63 RC 192 plakalı otomobilin Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 15. kilometresinde çarpışması sonucu yaralananlardan Halil İbrahim Canpolat (8) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Sağlam ve Canpolat ile diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.
Şanlıurfa'da dün iki otomobilin çarpıştığı kazada Adalet Canpolat (33) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Canpolat ailesinin, Halil İbrahim Canpolat'ı tedavi için hastaneye götürmek üzere evlerinden ayrıldıkları öğrenilmişti.
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