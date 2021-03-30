1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal (sprey aşı) yerli aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" dedi.
 30 Mart 2021 11:33
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Yenimahalle'deki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde Grafen tesisin açılışına katıldı.

Yerli aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen sprey aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedeflediklerini açıkladı:

'Kısa sürede Faz-1 insan denemelerine başlanacak'

Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) onayı bekleniyor.

Tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanmasından sonra bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz.

Kaynak: TRT Haber
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı
30 Mart 2021 11:54		 'İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır'
30 Mart 2021 11:13
Türkiye, stratejik konumuyla ulaşım rotası 'Orta Koridor'da kilit ülke haline geldi
30 Mart 2021 11:06		 Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarına dava açılıyor
30 Mart 2021 09:23
KKTC'de tepki çeken tavır: Şehit cenazesine askeri tören istemediler
30 Mart 2021 09:11		 Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olabilir, hazırlanın
30 Mart 2021 07:32
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
30 Mart 2021 06:40		 CHP eski Genel Başkan Yardımcısı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa FETÖ'cüler getirdi
30 Mart 2021 01:25
30 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Mart 2021 00:01		 İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni kısıtlama genelgesini gönderdi
29 Mart 2021 23:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı12:25 - Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için fırtına uyarısı12:24 - Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü12:10 - Dolar gün ortasında 8,32 TL'den işlem görüyor12:06 - Tarımda bir tuhaf kar hesabı!12:01 - Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi
11:54 - Erdoğan: Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı11:50 - Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu11:48 - Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler11:47 - TESK, haksız fiyat artışı uygulayan firmaları şikayet etti11:39 - Yaşlı adam kendisiyle dalga geçen Youtuber'dan şikayetçi olmadı11:36 - TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir
11:33 - Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi11:20 - Picasso'nun eseri Ankara'da 34 bin Avro'dan satışa sunuldu11:18 - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi11:17 - Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ hükümlüsü yakalandı11:13 - 'İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır'
11:11 - İddianameye giren terminoloji, örgütün yeniden yapılanmasını deşifre etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
AK Parti'li milletvekilleri yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küfe 1
Hayata olumlu tarafindan bakmak 2
elbise etiketleri 2
parakete 1
aksiseda 1
mezür 1
hoşa gitmeyen hitap şekilleri 4
gör beni 1
termit 2
ne dağıtıyorlar 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam