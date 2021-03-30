Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal (sprey aşı) yerli aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" dedi.
|30 Mart 2021 11:33
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Yenimahalle'deki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde Grafen tesisin açılışına katıldı.
Yerli aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen sprey aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedeflediklerini açıkladı:
'Kısa sürede Faz-1 insan denemelerine başlanacak'
Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) onayı bekleniyor.
Tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanmasından sonra bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz.
Kaynak: TRT Haber
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