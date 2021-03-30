TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir
|30 Mart 2021 11:36
|+Aa- Yazdır
TABGİS'ten yapılan açıklamada, EPDK tarafından bugüne kadar dördüncü kez akaryakıtta tavan fiyat kararı alındığı ifade edildi.
Son kararın uygulamasının 18 Mart'ta başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının engellenmesi için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu yasaklarının yeniden uygulanacak olması nedeniyle akaryakıt istasyonlarının satış hacimlerinin daha da azalacağı açıktır. Akaryakıt sektöründe iki ay süreyle uygulanmak üzere yürürlükte olan tavan fiyat kararı bayiler üzerinde bir kara bulut gibi yıkıcı etkilerini sürdürmeye devam ederken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ve ramazan ayının da etkisiyle iş hacmi üzerindeki daralmanın yaratacağı yükü bayiler kaldıramazlar."
Kovid-19'un yayılımının engellenmesi için alınan kararların öneminin tartışılamayacağına işaret edilen açıklamada, "Bu bakımdan, EPDK'nin salgın sürecinin yıkıcı etkileri devam ederken aldığı tavan fiyat kararını, sağduyulu bir yaklaşımla hiç vakit kaybetmeden iptal etmesini meslektaşlarımız adına talep ediyor ve açık çağrıda bulunuyoruz. Tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek
30 Mart 2021 11:04
|e-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı
30 Mart 2021 09:24
|Küresel güçler sıraya girdi
30 Mart 2021 06:50
|TOBB'dan kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi çağrısı
29 Mart 2021 23:08
|Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
29 Mart 2021 22:09
|OYAK, Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor
29 Mart 2021 19:22
|Yiğit Bulut: 2000 yılından beri ilk defa ters dolarizasyonla karşı karşıyayız
29 Mart 2021 15:24
|Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama
29 Mart 2021 12:28
|Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Süveyş Kanalı'na alternatif' açıklaması
29 Mart 2021 12:20
|TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi
29 Mart 2021 12:18