1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı akaryakıtta tavan fiyat uygulaması kararının iptal edilmesi gerektiğini savundu. 
 30 Mart 2021 11:36
+Aa- Yazdır
TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir

TABGİS'ten yapılan açıklamada, EPDK tarafından bugüne kadar dördüncü kez akaryakıtta tavan fiyat kararı alındığı ifade edildi.

Son kararın uygulamasının 18 Mart'ta başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının engellenmesi için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu yasaklarının yeniden uygulanacak olması nedeniyle akaryakıt istasyonlarının satış hacimlerinin daha da azalacağı açıktır. Akaryakıt sektöründe iki ay süreyle uygulanmak üzere yürürlükte olan tavan fiyat kararı bayiler üzerinde bir kara bulut gibi yıkıcı etkilerini sürdürmeye devam ederken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ve ramazan ayının da etkisiyle iş hacmi üzerindeki daralmanın yaratacağı yükü bayiler kaldıramazlar."

Kovid-19'un yayılımının engellenmesi için alınan kararların öneminin tartışılamayacağına işaret edilen açıklamada, "Bu bakımdan, EPDK'nin salgın sürecinin yıkıcı etkileri devam ederken aldığı tavan fiyat kararını, sağduyulu bir yaklaşımla hiç vakit kaybetmeden iptal etmesini meslektaşlarımız adına talep ediyor ve açık çağrıda bulunuyoruz. Tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek
30 Mart 2021 11:04		 e-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı
30 Mart 2021 09:24
Küresel güçler sıraya girdi
30 Mart 2021 06:50		 TOBB'dan kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi çağrısı
29 Mart 2021 23:08
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
29 Mart 2021 22:09		 OYAK, Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor
29 Mart 2021 19:22
Yiğit Bulut: 2000 yılından beri ilk defa ters dolarizasyonla karşı karşıyayız
29 Mart 2021 15:24		 Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama
29 Mart 2021 12:28
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Süveyş Kanalı'na alternatif' açıklaması
29 Mart 2021 12:20		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi
29 Mart 2021 12:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı12:25 - Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için fırtına uyarısı12:24 - Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü12:10 - Dolar gün ortasında 8,32 TL'den işlem görüyor12:06 - Tarımda bir tuhaf kar hesabı!12:01 - Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi
11:54 - Erdoğan: Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı11:50 - Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu11:48 - Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler11:47 - TESK, haksız fiyat artışı uygulayan firmaları şikayet etti11:39 - Yaşlı adam kendisiyle dalga geçen Youtuber'dan şikayetçi olmadı11:36 - TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir
11:33 - Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi11:20 - Picasso'nun eseri Ankara'da 34 bin Avro'dan satışa sunuldu11:18 - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi11:17 - Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ hükümlüsü yakalandı11:13 - 'İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır'
11:11 - İddianameye giren terminoloji, örgütün yeniden yapılanmasını deşifre etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
AK Parti'li milletvekilleri yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şüyuu vukuundan beterdir 1
yumurta 1
hoşa gitmeyen hitap şekilleri 4
altın mikrofon 2
tahattür 1
seren 1
Fatih Konak 2
kaide 3
dilsiz uşak 2
toplu taşıma aracı 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam