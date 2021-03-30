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Yaşlı adam kendisiyle dalga geçen Youtuber'dan şikayetçi olmadı

Bağcılar'da, sokakta gördüğü 57 yaşındaki bir kişinin yüzüne maske takıp başına sıvı döken ve bu durumu sosyal medyada paylaşan sanık hakkında "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın, müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle düşmesine karar verildi.
 30 Mart 2021 11:39
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Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Osman K. ile müşteki İhsan Ö. katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Osman K, suç işleme kastının olmadığını ifade ederek, "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yılladır tanırım. Olay günü de sadece şaka amacıyla yapmış olduğum bir davranış başka bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durum yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Müşteki İhsan Ö. de, mahalleden tanıdığı sanık hakkında şikayetçi olmadığını aktararak, olay günü şakalaştıklarını öne sürdü.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açıldığına işaret ederek, eylemin ise şikayete bağlı bir konu olduğunu vurguladı.

Müştekinin ise sanıktan şikayetçi olmadığını beyan ettiğine vurgu yapan savcı, sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, suçun şikayete bağlı olması ve müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle sanık Osman K, hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Osman K'nin suç tarihi olan 19 Mart 2020'de müşteki İhsan Ö'nün yanına çağırarak, yüzüne maske takıp "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi." dediği anlatılmıştı.

İddianamede, müşteki İhsan Ö'nün kafasına sıvı bir madde dökerek "Tamam, tamam aferin sana, kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun." diyen sanığın, bu eylemleri videoya çekerek "Tik Tok" isimli sosyal medya platformunda paylaştığı ifade edilmişti.

Paylaşılan videonun müşteki İhsan Ö'nün oğlu tarafından görüldüğü aktarılan iddianamede, sanık Osman K'nin "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
Anadolu Ajansı
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