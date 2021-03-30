TESK, haksız fiyat artışı uygulayan firmaları şikayet etti
|30 Mart 2021 11:47
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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde artan fiyatların sorumlusu olarak esnafın gösterilemeyeceğini vurguladı.
Vatandaşların ramazan ayına rahat girmesi ve bu ay boyunca fiyat istikrarının sağlanması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Palandöken, fiyat istikrarının sağlanmasında TESK olarak üzerlerine düşen görevi harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Palandöken, bu süreçte haksız zam yapan firmaları yakın takibe aldıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Yakın izlemeye aldığımız haksız ve gereksiz olarak aynı ürünlere farklı fiyat uygulayan firmalarla ilgili olarak Rekabet Kurumuna ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne şikayette bulunduk. Piyasa dengelerini sağlamak, esnafın ve halkın mağduriyetini önlemek kaçınılmaz oldu. Vatandaşın cebini zorlayan, esnafımızın da yanlış algı ile üzerine yıkılan bu fahiş fiyatlara karşı gereken önlemler zaman kaybedilmeden alınmalıdır."
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