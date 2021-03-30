Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler
|30 Mart 2021 11:48
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Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, TikTok'tan canlı yayın izlemeye başladı. Hira'yı gören TikTok fenomeni ise "Çiçek ve kalbe bas" diyerek kendisine para göndertti.
Kredi kartından 7 bin TL çekildiğini gören Demet Akalın, "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'ye başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi.
"DERDİMİZ PARA OLSUN"
Hira Kurt'un para gönderdiği Özgür Balakar isimli fenomen de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Canlı yayın yaparken birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profiline girdiğimde de Hira yazıyordu. Sonra bana onun Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Biz de geçenlerde Demet Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. Ben de onun olduğunu görünce teşekkür ederek Demet Akalın'ın kızı Hira isen bir tane gül gönder dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı da 30 kuruş. O da gönderdi."
"Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden onlar gönderiyor. Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Soyguncu denmesine gerçekten kalbim kırılır. Geri gönderirim Demet abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun."
Balakar'ın bu sözlerine sinirlenen Demet Akalın ise konuyu avukatı aracılığıyla çözeceğini söyledi.
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