1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler

Şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, sosyal medya platformu TikTok'ta izlediği kişiye 7 bin TL gönderdi. Kredi kartındaki ödemeleri görünce büyük şaşkınlık yaşayan Akalın "Bu nasıl bir sahtekarlık ya" diyerek isyan etti.
 30 Mart 2021 11:48
+Aa- Yazdır
Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler

Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, TikTok'tan canlı yayın izlemeye başladı. Hira'yı gören TikTok fenomeni ise "Çiçek ve kalbe bas" diyerek kendisine para göndertti.

Kredi kartından 7 bin TL çekildiğini gören Demet Akalın, "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'ye başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi.

"DERDİMİZ PARA OLSUN"

Hira Kurt'un para gönderdiği Özgür Balakar isimli fenomen de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Canlı yayın yaparken birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profiline girdiğimde de Hira yazıyordu. Sonra bana onun Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Biz de geçenlerde Demet Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. Ben de onun olduğunu görünce teşekkür ederek Demet Akalın'ın kızı Hira isen bir tane gül gönder dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı da 30 kuruş. O da gönderdi."

"Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden onlar gönderiyor. Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Soyguncu denmesine gerçekten kalbim kırılır. Geri gönderirim Demet abla. Sakin ol, tek derdimiz para olsun."

Balakar'ın bu sözlerine sinirlenen Demet Akalın ise konuyu avukatı aracılığıyla çözeceğini söyledi.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
30 Mart 2021 09:35		 Kefaret'in yıldızının koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
29 Mart 2021 21:20
Cüneyt Özdemir tweet'ini 10 bin dolara sattı
29 Mart 2021 15:58		 Hadise dava açıyor: Clubhouse'da sesi taklit edildi
29 Mart 2021 15:14
Bircan Bali'den Cüneyt Özdemir'e aldatma iddiasıyla tehdit
29 Mart 2021 11:21		 'Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakaladı'
28 Mart 2021 10:30
Okan Bayülgen: Bill Gates'in aşısını olmayacağım
27 Mart 2021 15:19		 Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı
27 Mart 2021 09:54
Koronayı atlatan Nuri Alço taburcu oldu
26 Mart 2021 16:43		 CHP'li belediyelerden ihale alan Aysever, Cumhuriyet'ten kovuldu
26 Mart 2021 14:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı12:25 - Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için fırtına uyarısı12:24 - Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü12:10 - Dolar gün ortasında 8,32 TL'den işlem görüyor12:06 - Tarımda bir tuhaf kar hesabı!12:01 - Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi
11:54 - Erdoğan: Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı11:50 - Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu11:48 - Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler11:47 - TESK, haksız fiyat artışı uygulayan firmaları şikayet etti11:39 - Yaşlı adam kendisiyle dalga geçen Youtuber'dan şikayetçi olmadı11:36 - TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir
11:33 - Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi11:20 - Picasso'nun eseri Ankara'da 34 bin Avro'dan satışa sunuldu11:18 - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi11:17 - Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ hükümlüsü yakalandı11:13 - 'İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır'
11:11 - İddianameye giren terminoloji, örgütün yeniden yapılanmasını deşifre etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
AK Parti'li milletvekilleri yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hak edene haka dansı 1
mücteba 1
bel bağlamak 1
nazır 2
somun 1
teaser 2
kaide 3
şavk 2
Poşet ister misiniz 2
kol çeşitleri 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam