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Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu

Edirne'de sosyal medya hesabından trafik polisine hakaret eden ve tehditte bulunan kişi, "özür mesajı" sayesinde uzlaştı
 30 Mart 2021 11:50
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Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu

Edirne'de, trafik denetiminde ceza yazan polise sosyal medya hesabından hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, sosyal medyadan "özür mesajı" yayınlaması şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Trafik ekiplerinin denetimleri sırasında trafik polisi ile sürücü S.D. arasında tartışma yaşandı.

Aracındaki teknik eksiklik sebebiyle cezai işlem uygulanan S.D, trafik polisine sosyal medya hesabından hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdi.

Polisin şikayetçi olması üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. "Hakaret" ve "tehdit" suçları uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla soruşturma dosyası, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Dosyayı inceleyen yetkililer, konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirdi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşme sonucu şüphelinin sosyal medya hesabında 1 hafta boyunca duracak şekilde özür mesajı yayınlaması teklif edildi.

Talebi kabul eden S.D, sosyal medya hesabından, "Kamuoyunun dikkatine. Trafik kurallarını ihlal etmem sonucu yasalar çerçevesinde tarafıma uygulanan idari para cezası nedeniyle yaşamış olduğum öfke haliyle haksız olarak, görevini ifa eden ve cezayı tarafıma uygulayan polis memuruna sosyal medya üzerinden yazmış olduğum tehdit ve hakaret içerikli mesajlardan dolayı öncelikle kendisinden ve tüm emniyet camiasından, kendimi esefle kınayarak özür diliyorum." ifadelerini 1 hafta boyunca yayımladı.

Uzlaşma sonucu şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, soruşturma kamu davası açılmadan kapatıldı.

Böylece "hakaret" ve "tehdit" suçu nedeniyle S.D. ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanmaktan kurtuldu.
Anadolu Ajansı
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