Erdoğan: Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı
|30 Mart 2021 11:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen "Covid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı programda aşı eleştirilerini dile getirdi.
''ADALETSİZLİK AŞI MESELESİ İLE ÇOK VAHİM BİR HAL ALMIŞTIR''
''Salgın küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir" diyen Erdoğan şöyle konuştu:
''Salgınla beraber daha da belirgenleşen adaletsizlik aşı meselesi ile çok daha vahim hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun tamamına yakının aşılamış ülkeler varken diğer tarafta milyarca insanın ilk doz aşıya dahi erişimemesi insanlık ve insani değerler adına endiye verici durumdur.
''AŞI ERİŞİMİ GÜVENCEYE ALINMALI''
Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor.
YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşılarımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz.''
G-20 ÜLKELERİNE ÇAĞRI: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERİNİ BORÇ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ
Cumhurbaşkanı, etkinliğe gönderdiği video mesajda düşük gelirli ülkelerin borç yüküne de dikkat çekerek ''Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düyşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde 2. kez uzatılmasında fayda görüyoruz'' ifadelerini kullandı.
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