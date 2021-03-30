1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Covid-19 toplantısında uluslararası kamuoyuna aşı eleştirisi yaptı. Erdoğan "Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Adaletsizlik aşı meselesi ile daha vahim bir hal aldı'' dedi. Cumhurbaşkanı, yerli aşının uygun koşullarda tüm insanlığın hizmetine sunulacağını söyledi.
 30 Mart 2021 11:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen "Covid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı programda aşı eleştirilerini dile getirdi.

''ADALETSİZLİK AŞI MESELESİ İLE ÇOK VAHİM BİR HAL ALMIŞTIR''

''Salgın küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

''Salgınla beraber daha da belirgenleşen adaletsizlik aşı meselesi ile çok daha vahim hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun tamamına yakının aşılamış ülkeler varken diğer tarafta milyarca insanın ilk doz aşıya dahi erişimemesi insanlık ve insani değerler adına endiye verici durumdur.

''AŞI ERİŞİMİ GÜVENCEYE ALINMALI''

Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşılarımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz.''

G-20 ÜLKELERİNE ÇAĞRI: DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERİNİ BORÇ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ

Cumhurbaşkanı, etkinliğe gönderdiği video mesajda düşük gelirli ülkelerin borç yüküne de dikkat çekerek ''Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düyşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde 2. kez uzatılmasında fayda görüyoruz'' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
30 Mart 2021 11:33		 'İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır'
30 Mart 2021 11:13
Türkiye, stratejik konumuyla ulaşım rotası 'Orta Koridor'da kilit ülke haline geldi
30 Mart 2021 11:06		 Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarına dava açılıyor
30 Mart 2021 09:23
KKTC'de tepki çeken tavır: Şehit cenazesine askeri tören istemediler
30 Mart 2021 09:11		 Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olabilir, hazırlanın
30 Mart 2021 07:32
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
30 Mart 2021 06:40		 CHP eski Genel Başkan Yardımcısı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa FETÖ'cüler getirdi
30 Mart 2021 01:25
30 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Mart 2021 00:01		 İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni kısıtlama genelgesini gönderdi
29 Mart 2021 23:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı12:25 - Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için fırtına uyarısı12:24 - Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü12:10 - Dolar gün ortasında 8,32 TL'den işlem görüyor12:06 - Tarımda bir tuhaf kar hesabı!12:01 - Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi
11:54 - Erdoğan: Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı11:50 - Sosyal medyadan 'özür dileyerek' yargılanmaktan kurtuldu11:48 - Demet Akalın'a TikTok şoku! Kredi kartından çektiler11:47 - TESK, haksız fiyat artışı uygulayan firmaları şikayet etti11:39 - Yaşlı adam kendisiyle dalga geçen Youtuber'dan şikayetçi olmadı11:36 - TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir
11:33 - Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi11:20 - Picasso'nun eseri Ankara'da 34 bin Avro'dan satışa sunuldu11:18 - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi11:17 - Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ hükümlüsü yakalandı11:13 - 'İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır'
11:11 - İddianameye giren terminoloji, örgütün yeniden yapılanmasını deşifre etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
AK Parti'li milletvekilleri yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ceran 1
telin 1
turfanda 1
akustik 1
elbise etiketleri 2
termit 2
bizim zamanımızda 1
her akşam düzenli olarak bir yerleri delen adam 2
frankofon 1
bel bağlamak 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam