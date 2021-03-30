Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, çeşitli sebeplerle devlet koruması altında bulunan çocuklar için yürütülen hizmetlere yönelik bilgileri paylaştı.

Koruma altındaki çocukları öncelikle aile yanında desteklemeyi tercih ettiklerini aktaran Selçuk, "SED adını verdiğimiz hizmet de çocuklarımızı aile yanında desteklemeye yöneliktir. Bugün SED ile kendi aileleri yanında 134 bini aşkın çocuğumuzu destekliyoruz. Bu hizmetimizden faydalanan yaklaşık 70 bin kız çocuğumuz var." ifadesini kullandı.

Kuruluş bakımında bulunan kız çocuğu sayısının yaklaşık 6 bin 500 olduğunu belirten Selçuk, koruyucu ailede bakılan kız çocuğu sayısının da yaklaşık 4 bin 300'e ulaştığını kaydetti.

- "Okul öncesi eğitim oranı hızlı bir artış eğiliminde"

Bakanlık olarak, her zaman kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere ve faaliyetlere öncelik verdiklerini vurgulayan Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı, kız yurtlarının yapımı ve farkındalık çalışmalarıyla kız çocuklarının eğitimine katkı sağladıklarını anımsattı.

Bakan Selçuk, hükümet olarak uygulanan politikalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Haydi Kızlar Okula" gibi projelerle kız çocuklarının okullaşma oranlarında büyük başarı elde edildiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 6 yaş ve üzeri nüfus içinde kadın okur-yazarlık oranı 2000 yılında yüzde 80,5 iken bunun 2018'de yüzde 95'e yükseldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitim oranı hızlı bir artış eğiliminde. 2009-2010 eğitim yılında okul öncesi eğitimde kız çocukları için okullaşma oranı yüzde 31 iken, 2019-2020'de bu oran 3-5 yaş grubu kız çocuklarımızda yüzde 41; 4-5 yaş grubunda yüzde 52; 5 yaş grubunda ise yüzde 70'e yükseldi."

- "İlkokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 93'ü aştı"

Kız çocuklarının ilköğretimde okullaşma oranının 2002-2003 eğitim öğretim yılında yüzde 87,34 olduğuna dikkati çeken Selçuk, "2019-2020 öğretim yılı itibarıyla ilkokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 93'ü; ortaokul düzeyinde ise yüzde 96'yı aştı. Ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı 2019-2020 öğretim yılında yüzde 85'e yükseldi." bilgisini paylaştı.

Selçuk, 2019-2020 öğretim yılında kız çocuklarının yükseköğretimde okullaşma oranının ise yüzde 46'ya yükseldiğini belirterek, eğitimli bir kadının, annenin daha sağlıklı nesillere giden yolda en önemli unsur olduğunun altını çizdi.