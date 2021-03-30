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Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
|30 Mart 2021 12:24
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Alınan bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 63 AS 978 plakalı otobüs, merkez Haliliye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Dağ'a (55) çarptı.
Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü İ.Ç. gözaltına alındı.
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