Deniz Kuvvetleri FETÖ yapılanmasında 15 şüpheli itirafçı oldu
|30 Mart 2021 12:34
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.
Örgütle bağlantısını bildikleri 116 kişiyi teşhis ettikleri belirtilen 15 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 19 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin teşhis ettiği 116 kişiden 54'ü hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, 8'inin halen kamu görevinde bulunduğu öğrenildi.
Savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.
- Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Mart'ta başlatılan operasyonda, şüphelilerden 34'ünü gözaltına almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
30 Mart 2021 14:18
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
30 Mart 2021 13:08
|İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı
30 Mart 2021 12:26
|Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ hükümlüsü yakalandı
30 Mart 2021 11:17
|İddianameye giren terminoloji, örgütün yeniden yapılanmasını deşifre etti
30 Mart 2021 11:11
|Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
30 Mart 2021 10:38
|Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
30 Mart 2021 10:26
|1317 personel katılımıyla Eren-12 Güleşli Operasyonu düzenlendi
30 Mart 2021 09:51
|Polis alımında sınav usulsüzlüğünden 77 kişiye FETÖ gözaltısı
30 Mart 2021 09:03
|Savunma sanayinde çalışmış 26 FETÖ şüphelisine gözaltı
30 Mart 2021 08:47