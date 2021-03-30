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FETÖ'nün Makedonya'daki yapısı ve işleyişi meclisin gündeminde

FETÖ'nün şirketleri ve çalışanlarına yönelik çalışma ve oturma izinleri, mecliste Başbakan'a soruldu- Muhalefet Milletvekili Velyanovski:- "Geçerli pasaportları olmadığı halde 'Yahya Kemal', 'Zaman Makedonya', 'ÇAĞ DOO Skopje', 'Başak Tours DOO Skopje', 'MİBA' sahiplerine, yönetim ekiplerine ve çalışanlarına oturma ve çalışma izinleri verildi mi? Dost ve partner bir ülkenin yetkilileriyle bu kişiler hakkında prosedür başlatılıp başlatılmadığı konusunda temasa geçildi mi?"
 30 Mart 2021 12:53
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FETÖ'nün Makedonya'daki yapısı ve işleyişi meclisin gündeminde

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Kuzey Makedonya'daki yapısı ve işleyişi, ülke meclisinin gündeminde tartışılıyor.

Muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Milletvekili Aleksandar Velyanovski, meclis oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Zoran Zaev'e FETÖ'nün ülkedeki işleyişi hakkında sorular yöneltti.

Velyanovski, ABD ile NATO ve AB'deki partnerlerinin ardından Kuzey Makedonya'nın hem ekonomik hem de askeri-güvenlik açıdan en önemli, en büyük, en etkili stratejik ortaklarından birinin de kesinlikle Türkiye olduğunu vurguladı.

Makedonya'nın, organize suçla mücadele kapsamında yükümlülükleri bulunduğunu hatırlatan Velyanovski, "ABD başta olmak üzere birçok ülkede soruşturma ve kovuşturmaya tabi olan FETÖ örgütünün Makedonya Cumhuriyeti'nde ticari faaliyetler kisvesi altında çalıştığı bir kamu sırrı." dedi.

Velyanovski, ülkedeki FETÖ bağlantılı kurumları sayarak "Kamuoyunda gündeme gelen sorular arasında; iddia edildiği gibi geçerli pasaportları olmadığı halde 'Yahya Kemal', 'Zaman Makedonya', 'ÇAĞ DOO Skopje', 'Başak Tours DOO Skopje', 'MİBA' sahiplerine, yönetim ekiplerine ve çalışanlarına oturma ve çalışma izinleri verildi mi? Dost ve partner bir ülkenin yetkilileriyle bu kişiler hakkında prosedür başlatılıp başlatılmadığı konusunda temasa geçildi mi? Yetkili servislerimiz Makedonya Cumhuriyeti'nin iç siyasetine olası karışma hakkında bilgileri var mı? Ne tür önlemler alınıyor? Bu şirketler mali denetimlere tabi mi ve ülkedeki herhangi biri bu yönü kontrol ediyor ve olası mali manipülasyonlarla ilgileniyor mu?" sorularını yöneltti.

Başbakan Zaev ise Türkiye Cumhuriyeti'nin taleplerine karşı her zaman tam bağlılık ve dikkatle hareket ettiklerini belirtti.

Zaev, belirli kişilerin olası iadesi için o kişiler hakkında mahkeme kararı olması gerektiğini vurguladı.

NATO ve AB konusunda Kuzey Makedonya'ya destek veren Türkiye ile dostane ilişkilerin bulunduğunu kaydeden Zaev, başta güvenlik teşkilatları olmak üzere Adalet Bakanlığı gibi ilgili bakanlıkların iş birliğine dayanarak taleplere cevap verdiklerini söyledi.

Zaev, ülke kanunları ile uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve stratejik ilişki uyarınca hareket ettik. Bu tür durumlarda iç güvenlik açısından şüpheli veya farklı kişiler hakkında, en azından Türkiye'den vatandaşların çalıştığını ifade ettiğiniz bu firmaların bazılarında detaylı para, köken, insanlar, davranışları konusunda detaylı analizler hakkında tabii ki kontroller yaptık. Bunlardan bazılarının Makedon vatandaşlığı da var, tabii ki bunu iç güvenlik açısından yaptık. İkincisi Türkiye güvenlik kısmı hakkında çalışmamız üzere dostane notalar iletti. Burada yaşayan ve çalışan kişiler için tüm belgeler yasaya uygun verildi ve tabii ki gerek güvenlik açısından gerekse de Türkiye Cumhuriyeti tarafından ifade edilen her türlü konu hakkında ek kontrol yapıldı."

Türkiye'deki darbe girişimini kınadıklarını hatırlatan Zaev, şunları kaydetti:

"Şahsen Türkiye Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı'nı bilgilendirdim, aynı zamanda dışişleri bakanlarımız daha önce (Nikola) Dimitrov, şimdi (Buyar) Osmani, içişleri bakanlarımız sözde FETÖ grubuyla ilgili organize suç konusunda tüm detaylar hakkında mükemmel iş birliğine sahip. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nde seçilmiş meşru ve demokratik hükümeti devirmeye yönelik darbe girişimini alenen kınadık. Şahsen ben ve ülkedeki birçok resmi temsilci bugün tabii ki tekrar teyit ediyorum çünkü başta dost ülkeler olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde hükümeti devirmeye yönelik demokratik olmayan faaliyetlerin meydana gelmesini istemiyoruz. Çünkü maalesef insan kayıpları ve sonuçları oldu, hatta bizde bile iz bırakırken, Türkiye'deki sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu belirtmeye gerek yok."

- "Ek kanıt sunulursa harekete geçeceğiz"

Zaev, bazı kişilerin iade edilme olasılığına ilişkin Türkiye'den gerekli taahhüt ve analizlerin hala beklendiğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti prosedürler hakkındaki tüm detayları biliyor, aynı zamanda uluslararası hukuku ve aslında Türk mevzuatıyla aynı veya benzer olan bizim mevzuat hakkında da bilgi sahibi, yani Adalet Bakanlığımızın ve ilgili adli kurumlarımızın harekete geçebilmesi için bazı vatandaşlar hakkında karar, mahkeme belgeleri olması gerekiyor. Uygun eylem talep ettiklerinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu durum anlaşıldı ve elbette uluslararası hukuka uygun olarak ek kanıt sunulursa kesinlikle harekete geçeceğiz."

Zaev, gizli bilgiler nedeniyle bazı ayrıntıları açıklayamayacağını söyledi.

Türkiye'nin, kendi firmaları aracılığıyla Kuzey Makedonya'daki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu belirten Zaev, "Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin mükemmel seviyede olduğunu teyit etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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