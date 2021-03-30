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Bilim Kurulu Üyesinden 'iftar' uyarısı: Çekirdek aile ile yapın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ramazan ayında vatandaşların kalabalık iftar sofralarından kaçınmasını isteyerek, 'Vatandaşlarımızın Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde küçük çekirdek aileleri ile iftarda bulunmaları doğru olacaktır' dedi.
 30 Mart 2021 13:04
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Bilim Kurulu Üyesinden 'iftar' uyarısı: Çekirdek aile ile yapın

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, mutasyonlara değinerek, Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bununla ilgili bir güncelleme yapıldığını ve mutasyonlu virüse sahip kişilerin yoğun bakımda farklı alanlarda yatırıldığını hatırlattı. Prof. Dr. İlhan, "Türkiye'de gördüğümüz mutasyon şu anlama geliyor; virüsün öldürücülüğü çok artmış değil; ama bulaştırıcılığı çok artmış. Hem bulaştırıcılığı çok artmış hem de yerinde karar dönemiyle yeni bir normalleşmeye doğru gidiyoruz. Dolaşım daha fazla artıyor, insanlar daha çok dışarıda bulunuyor. İkisi birbirini besleyici etki yapıyor. Hem dolaşımın hem mutasyonun artmasıyla beraber bulaştırıcılık artıyor. O yüzden bulaştırıcılığın da daha çok olduğunu düşünerek, herkesin daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

'3 DAKİKADA BULAŞ MÜMKÜN'

Prof. Dr. İlhan, eskiden 5 dakika kapalı alanda bir arada olunca virüs bulaşırken, şimdi virüs yoğunluğundan ve bulaştırıcılığı nedeniyle 3 dakika bir arada bulununca da bulaşabildiğini söyledi. İlhan, "O yüzden bir an bile maske takmaktan ya da temiz havayı ortama almaktan vatandaşlarımızın imtina etmemesi gerekiyor. Vaka artışlarını tek başına mutasyona bağlamak doğru değil. Hem mutasyon hem de dolaşımın artması birbirini olumsuz yönde besliyor. Son dönem özellikle evde bulaşlar da yüksek. Evde bulaşlar ile beraber dış mekanlarda bulaşları da görmeye başladık. Kapalı ortam ve ortama temiz hava girmemesi açıkçası en büyük risk faktörleri" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN UYARISI

?Yaklaşan Ramazan ayına yönelik de uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhan, "Geçen sene bir Ramazan deneyimi yaşadık. Ramazanda önlemlere yine dikkat etmek gerekecek; ama diğer zamanlardan farklı değil. Ramazan'da da bizim fiziksel mesafe, maske, hijyen koşullarına uymamız gerekecek. Bu arada Ramazan ayında özellikle toplu iftarlarda dikkatli olmak gerekecek. Geçen sene belediyelerin iftar çadırları kurması yasaklanmıştı. Vatandaşlarımızın Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde küçük çekirdek aileleri ile iftarda bulunmaları doğru olacaktır. Ramazan ayının gelmesiyle, toplumun daha az dışarıda bulunmasıyla beraber vaka sayılarında azalmaya etki yapacak etkenler söz konusu olabilir. Ama genel olarak baktığımızda kapalı ortamlarda ortamın havalandırılmasına müsaade etmeden bulunduğumuz şekilde, vaka artışlarının süreğen olabileceğini düşünmek gerekiyor" ifadesini kullandı.
DHA
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