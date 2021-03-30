FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

2021 YILINDA, İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARININ NAKİL ESASLARI BELLİ OLDU Adalet Bakanlığı 2021 yılında icra müdürleri ile icra müdür yardımcılarının nakillerinin hangi çerçevede yapılacağını açıkladı. Buna göre, 2021 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacak, güz kararnamesi ise yapılamayacak