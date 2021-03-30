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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
 30 Mart 2021 13:08
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyü yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolünde FETÖ şüphelileri olduğu ve Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen A.G, O.G. ve H.B. yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyaları olduğu öğrenilen zanlılar gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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