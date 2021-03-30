Meteoroloji uyardı: Bu bölgelere kar yeniden dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ oluşma riski bulunuyor.

Öte yandan, yarın Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı öngörülüyor.