3 bin İETT otobüsü 16 milyon liraya sarıya boyanacak
İstanbul'da tüm özel halk otobüslerini İETT çatısı altında toplayan yeni ulaşım modeli kapsamında erguvan ve turkuaz renkteki 3 bin otobüsün sarıya boyanması için düzenlenen ihale sonuçlandı. İhaleyi 16 milyon liraya Öz Hicret Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş kazandı.
|30 Mart 2021 13:27
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İstanbul'da tüm özel halk otobüsleri, 17 Eylül 2020'de İETT çatısı altında birleştirildi. Erguvan ve turkuaz renkteki 3 bin otobüsün, İETT otobüsleri gibi sarı renk olmasına karar verildi. Bu kapsamda İETT, tek renk olacak otobüslerin sarıya boyanması için 23 Şubat 2021'de ihaleye çıktı.
İhaleyi, 16 milyon 73 bin 389 TL ile Öz Hicret Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş kazandı. Otobüslerdeki renk değişiminin Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.
Özel halk otobüslerinin de eklenmesi ile İETT'nin kapasitesinin 6 bin otobüse çıkacağı kaydedildi.
Yeni sistemde tüm sürücülerin de tek tip kıyafet giyeceği belirtiliyor.
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