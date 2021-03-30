1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Validen çağrı: Dışarı çıkan korona hastalarını ihbar edin

Vali Zülkif Dağlı: "(Kovid-19 pozitif ya da temaslı kişiler) Bunların kesinlikle evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Samsunlulara çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımızın dışarı çıktığını görenler kesinlikle 112'ye bildirsin"
 30 Mart 2021 13:55
+Aa- Yazdır
Validen çağrı: Dışarı çıkan korona hastalarını ihbar edin

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Samsun'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katılmak üzere 209 polis takviye edildi.

Vali Zülkif Dağlı, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerini inceledi.

Caddede görevlendiren personelden denetim hakkında bilgi alan Dağlı, AA muhabirine, Samsun'da koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Kentte geçen haftalarda Kovid-19 vakalarının fazla olduğunu hatırlatan Dağlı, "Bu manada tüm ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bunun için HES kodu denetimleri son derece önemli." dedi.

Dağlı, 4 ay önce şehrin 3 ana girişinde HES kodu uygulamasını başlattıklarını ve sahada iyice yoğunlaştıklarını vurgulayarak, "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı ile 209 kişi, Ankara ve İstanbul'dan Samsun'a takviye ekip geldi. Bu arkadaşlarımız pazartesi günü itibarıyla görevine başladı, etkin şekilde görevlerini yerine getiriyorlar." diye konuştu.

Takviye ekibin Samsun'un en yoğun caddesinde görevlendirildiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Yaya sirkülasyonu en çok olan İstiklal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattık ve HES kodu uygulaması yapıyoruz. Maalesef 10'un üzerinde temaslı veya pozitif vatandaşımızı buralarda yakalıyoruz. Bunların kesinlikle evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Samsunlulara çağrıda bulunuyorum. Bu tür vatandaşlarımızın dışarı çıktığını görenler kesinlikle 112'ye bildirsin. Herkes Samsun için mücadele ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Duyarlı bir vatandaş kitlemiz var ancak maalesef arada duyarlı olmayan, aynı hassasiyeti taşımayanlar var. Onları da denetimler yoluyla normalleştireceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3 bin İETT otobüsü 16 milyon liraya sarıya boyanacak
30 Mart 2021 13:27		 Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi
29 Mart 2021 22:18
Türkiye'de mavi ve kısıtlama olmayan tek ili
29 Mart 2021 20:56		 Bu ilçede bütün yollar 'Mahmut'a çıkıyor
29 Mart 2021 18:55
Daday Kaymakamı temaslı olduğu için karantinaya alındı
29 Mart 2021 18:29		 Mide bulandıran görüntü! Turşu tankına çıplak ayakla girip oynadı
29 Mart 2021 18:24
O ilde harita kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti
29 Mart 2021 18:18		 Restoran işletmecisinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada
29 Mart 2021 17:10
6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak öldü
29 Mart 2021 16:20		 Polisten alzheimer hastasına: Aç mısın, karnın tok mu
29 Mart 2021 14:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:18 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası14:10 - İnternette 'yetkili servis' yalanıyla 97 kişiyi dolandırdılar14:06 - Son 7 yıl kuralı 5510'a tabi olanlarda uygulanmaz14:03 - İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı13:55 - Validen çağrı: Dışarı çıkan korona hastalarını ihbar edin13:50 - Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı
13:43 - Teknik direktör istikrarsızlığında Süper Lig'in rakibi yok13:41 - Bakan Bekir Pakdemirli, Diyarbakır annelerini ziyaret etti13:32 - Çorum'da ara sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi13:27 - 3 bin İETT otobüsü 16 milyon liraya sarıya boyanacak13:23 - 5 yıldızlı tesiste, 1900 kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz toplantı13:22 - Meteoroloji uyardı: Bu bölgelere kar yeniden dönüyor
13:13 - Yeni varyant çocuklara göz dikti: 2-3 haftadır servis doldu13:09 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:08 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı13:04 - Bilim Kurulu Üyesinden 'iftar' uyarısı: Çekirdek aile ile yapın13:00 - Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu
13:00 - Türkiye'nin zengin bor rezervleri hidrojen üretiminde kullanılabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 şüpheliye gözaltı kararı
6 milyon öğrenci 'açıköğretim'i seçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kantaron balı 1
ters köşe 1
halkalı şeker 1
bittim ben abicim 2
parakete 1
düyun 1
ser kelimesi 1
mikroçip 1
troll 2
ne dağıtıyorlar 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam