Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|30 Mart 2021 14:18
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7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın HTS kayıtlarına göre çok sayıda örgüt mensubuyla iletişim kurduğunu, örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Fatih K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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