Dolar endeksi tüm dünyada arttı, Usd altın düştü

Investing.com adlı uluslararası ekonomi haber sitesinde, doların tüm dünyada yükselişine dair bir analiz yayımlandı. Analizde, Dolar'ın "yen" karşısında bir yılın ve "Euro" karşısında ise dört buçuk ayın yükseğini gördüğüne dikkat çekildi.

İŞTE O ANALİZ

1. Getiriler artarken dolar güçlendi

ABD Hazine getirileri artarak Başkan Joe Biden'in altyapı harcama planları duyurusu öncesinde doları yükseltti ve altın vadeli işlemlerini düşürdü.

Dolar yen karşısında bir yılın ve Euro karşısında dört buçuk ayın yükseğini gördü. Küresel ekonomik toparlanma iddiaları, dünya çapında artan Covid-19 vakaları zemininde azaldı.

Dolar endeksi %0,2 artışla 93,112 oldu ve Pfizer (NYSE:PFE) ve BioNTech'in aşı atılımlarını duyurduğu Kasım ayından bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 93,192'nin biraz altında kaldı.

10 yıllık Hazine getirileri, salgının başından beri gördüğü en yüksek seviye olan %1,77'ye çıkarken 30 yıllık getiriler %2,46'ya ulaştı. Artan tahvil getirileri ile mortgage oranlarının etkisi, Salı günü yayınlanacak olan konut fiyatında ve tüketici güveninde görülebilir. Altın, 1.700 dolar altına inerek üç ayın düşük seviyesini test etti.

2. Aşı "yaklaşan kıyamet" ile savaşıyor

Pazartesi günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yeni başkanı Rochelle Walensky'nin yaptığı uyarıya göre ABD, ekonomisini fazla hızlı açarsa dördüncü bir virüs dalgasının kurbanı olabilir.

Walensky, yeni enfeksiyonların ve hastanede tedavi başvurularının son günlerde tekrar yükselişe geçtiğini ve bunun, geçen ay Avrupa'da yaşananlar düşünüldüğünde onda "yaklaşan bir kıyamet" hissi yarattığını söyledi.

Daha iyimser gelişme olarak ise Pfizer/BioNTech ve Moderna (NASDAQ:MRNA) tarafından üretilen mRNA tabanlı aşıların, virüsün bulaşıcılığını %90 önlediğini ve etkisinin yalnızca enfeksiyonu durdurma konusunda olmadığını gösteren bir CDC çalışması var. Sonuçlar, aşılı insanların halka açık alanlarda toplanmalarından kaynaklı risklerin, aşı ile etkili biçimde azaltabileceğini öne sürüyor.

Başkan Biden Pazartesi günkü açıklamasında ABD'li yetişkinlerin %90'ının, 19 Nisan'a kadar aşılanmış olacağını söyledi.