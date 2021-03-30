Bakan Kurum, 22 millet bahçesinin açılışa hazır olduğunu açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "57 millet bahçesini tamamladık. 35 millet bahçesini hizmete sunduk. 22 millet bahçesi açılışa hazır." ifadesini kullandı.
|30 Mart 2021 14:54
|+Aa- Yazdır
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından ülke genelinde inşa edilen millet bahçelerine ilişkin bilgi verdi. Şehirlerin millet bahçeleriyle nefes aldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:
"2023'e kadar her ilimizde en az bir tane olacak şekilde 81 milyon metrekare hedefimizi gerçekleştireceğiz. 78 ilde 51,6 milyon metrekarelik alanda 291 millet bahçesinde çalışmalarımız devam ediyor. 57 millet bahçesini tamamladık. 35 millet bahçesini hizmete sunduk. 22 millet bahçesi açılışa hazır."
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Bekir Pakdemirli, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
30 Mart 2021 13:41
|5 yıldızlı tesiste, 1900 kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz toplantı
30 Mart 2021 13:23
|Meteoroloji uyardı: Bu bölgelere kar yeniden dönüyor
30 Mart 2021 13:22
|Yeni varyant çocuklara göz dikti: 2-3 haftadır servis doldu
30 Mart 2021 13:13
|Bilim Kurulu Üyesinden 'iftar' uyarısı: Çekirdek aile ile yapın
30 Mart 2021 13:04
|Trakya geneli ve İstanbul için fırtına uyarısı
30 Mart 2021 12:50
|Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için fırtına uyarısı
30 Mart 2021 12:25
|Yaşlı adam kendisiyle dalga geçen Youtuber'dan şikayetçi olmadı
30 Mart 2021 11:39
|Picasso'nun eseri Ankara'da 34 bin Avro'dan satışa sunuldu
30 Mart 2021 11:20
|Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
30 Mart 2021 10:09