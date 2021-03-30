Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
|30 Mart 2021 14:47
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkez ve ilçelerinde yapılan çalışma sonucu meslekten ihraç edilmiş 3 emniyet mensubu ile 2 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
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