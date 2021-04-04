1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İade olan personele sendika üyelik ikramiyeleri ödenir

Ankara 13. İdare Mahkemesi, ihraç olduktan sonra OHAL Komisyon kararıyla görevine dönen sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyelerinin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
 04 Nisan 2021 15:47
+Aa- Yazdır
İade olan personele sendika üyelik ikramiyeleri ödenir

İhraç olup, OHAL Komisyonu kararı ile görevine dönen sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyeleri ödenmediği gibi, açıkta kalan sürelerine ilişkin aidatlar da sendikaya gönderilmiyordu.

Açılan davada aidatların ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Dolayısıyla sendika üyeliğinin ihraç sürecini de kapsayacak şekilde kesintisiz sürdüğü tescillenmiş oldu.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
03 Nisan 2021 00:05		 Danıştay: Güvenlik soruşturması için yasa şart
02 Nisan 2021 08:50
Doktora yapmak için görevlendirilen araştırma görevlisine harcırah ödenir mi?
02 Nisan 2021 00:08		 Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
01 Nisan 2021 00:06
PTT'deki güvenlik soruşturması düzenlemesine YD kararı
31 Mart 2021 11:37		 Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?
31 Mart 2021 00:01
Danıştay İDDK'dan sağlık personelinin artırımlı nöbet ücretine dair önemli karar
30 Mart 2021 00:01		 Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma! 80 noktaya itiraz var
28 Mart 2021 09:43
Sağlıkta şiddet tayin sebebi
28 Mart 2021 08:30		 Mahkeme, 3+1 kapsamında kadroya alınmayan çalışanı haklı buldu
26 Mart 2021 18:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Bakan Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur18:24 - Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?18:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklama yapacak17:29 - Muhalefet, 103 amiralin bildirisine ne dedi?17:28 - Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı17:18 - Hobi olarak başladı, günde 600 yumurta üretiyor
17:16 - Doç. Dr. Ertem: Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti17:12 - Ben nerede kalacağım' demişti, Vali Yardımcısı ziyaret etti17:08 - Bodrum'da ortaya çıkarılan 2400 yıllık eserlerle ilgili açıklama16:24 - Sınava geç kalan Beyza'yı polis ekipleri yetiştirdi16:15 - 4 öğretmenin testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi16:12 - Türkiye, ilk çeyrekte en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı
16:09 - e-Duruşma Kovid-19 sürecinde avukatlara kolaylık sağlıyor16:04 - Afrodit'in kenti Afrodisyas salgında da ilgi görüyor16:03 - Türkiye'deki havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi15:54 - Turiste ceza yazan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı15:47 - İade olan personele sendika üyelik ikramiyeleri ödenir
15:47 - Gündüz öğretmen, akşam şampiyonluk için ter döküyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
103 emekli amiral imzaladığı darbe imalı bildiriye soruşturma
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Gözde bölümler gözden düştü
Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
Turiste ceza yazan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı
21 yaşında gazi oldu, 24 yıldır mesleğini severek yapıyor
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
Sayılar güncellendi: Üye sayısı artan ve azalan partiler
Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL
Doç. Dr. Ertem: Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peyk 1
şafak saymak 3
tycoon 1
toonme 1
laboratuvar yazmaya çalışmak 3
Giriş gelişme sonuç 3
silik insan tipi 2
meslek lisesi 4
alfa 3
epsilon 2
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 77 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam