İade olan personele sendika üyelik ikramiyeleri ödenir
Ankara 13. İdare Mahkemesi, ihraç olduktan sonra OHAL Komisyon kararıyla görevine dönen sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyelerinin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
|04 Nisan 2021 15:47
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İhraç olup, OHAL Komisyonu kararı ile görevine dönen sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyeleri ödenmediği gibi, açıkta kalan sürelerine ilişkin aidatlar da sendikaya gönderilmiyordu.
Açılan davada aidatların ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Dolayısıyla sendika üyeliğinin ihraç sürecini de kapsayacak şekilde kesintisiz sürdüğü tescillenmiş oldu.
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