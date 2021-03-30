Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul Projesi için imar planları onaylanıp askıya çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

BAKAN KURUM DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, geçtiğimiz günlerde projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan itirazlar doğrultusunda bu itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık. 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza, Kanal İstanbul Projesini de kazandırıyor olacağız.''