1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Validen uyarı: Geçerli mazereti olmayanları cezalandırmaktan kaçınmayacağız

Vali Avni Çakır: "İlaç ya da çok zaruri bir ihtiyacı olur, ona bir şey demiyoruz fakat onun dışında yetkisiz, geçerli mazereti olmayan kimselerin kesinlikle cezalandırılmasından kaçınmayacağız"
 30 Mart 2021 15:04
+Aa- Yazdır
Validen uyarı: Geçerli mazereti olmayanları cezalandırmaktan kaçınmayacağız

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Kastamonu'da Vali Avni Çakır, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı tedbirler alacaklarını belirtti.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülke genelinde ciddi şekilde yayıldığına işaret etti.

Kastamonu'da 4 bine yakın yerleşim yeri bulunduğuna dikkati çeken Çakır, "Son derece dağınık yerleşim gösteren Kastamonu'da her noktayı jandarmayla, polisle, kollukla, kamu görevlisiyle kontrol etmemiz mümkün değil. Vatandaşımızın hassasiyeti bizim en büyük destekçimiz. Çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreç. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. "dedi.

Kastamonu'nun "çok yüksek riskli" iller arasında bulunduğu, bu nedenle cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Bu süreç zarfında hafta sonu ekip sayılarımızı çok daha fazla artıracağız. Bir önceki uygulamamızda bu konuda istisnaları maalesef suistimal eden vatandaşlarımız oldu. Evindeki en yakın markete değil de en uzak markete ya da marketlere... Ya da eline bir poşet aldı, sürekli geçiş izni gibi onu kullandı. Bunların hepsini görüyoruz. O zaman vaka sayılarımız çok daha kontrollü olduğu için çok fazla müdahil olmadık ama bu süreçte kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı şimdiden uyarıyorum. Lütfen hafta içinde hafta sonuyla ilgili her türlü hazırlıklarını yapsınlar. İlaç ya da çok zaruri bir ihtiyacı olur, ona bir şey demiyoruz fakat onun dışında yetkisiz, geçerli mazereti olmayan kimselerin kesinlikle cezalandırılmasından kaçınmayacağız. Çünkü sıkı kurallar almazsak, uygulamazsak virüsle baş etmemiz çok zor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Validen çağrı: Dışarı çıkan korona hastalarını ihbar edin
30 Mart 2021 13:55		 3 bin İETT otobüsü 16 milyon liraya sarıya boyanacak
30 Mart 2021 13:27
Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi
29 Mart 2021 22:18		 Türkiye'de mavi ve kısıtlama olmayan tek ili
29 Mart 2021 20:56
Bu ilçede bütün yollar 'Mahmut'a çıkıyor
29 Mart 2021 18:55		 Daday Kaymakamı temaslı olduğu için karantinaya alındı
29 Mart 2021 18:29
Mide bulandıran görüntü! Turşu tankına çıplak ayakla girip oynadı
29 Mart 2021 18:24		 O ilde harita kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti
29 Mart 2021 18:18
Restoran işletmecisinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada
29 Mart 2021 17:10		 6 aylık Eylül bebek biberonla süt içerken boğularak öldü
29 Mart 2021 16:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:05 - Kılıçdaroğlu: Kısa çalışma ödeneği sürsün15:59 - Türkiye'de seri üretime başladı: Çelikten 20 kat daha dayanıklı15:47 - TBMM Başkanı Şentop: FETÖ Avrupa için de bir tehdittir15:42 - Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi15:37 - Kayıp gözlüğün sahibi komiser yardımcısı, izne gönderildi15:35 - Google, Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yaptı
15:32 - Hapis cezası onanan Başkandan açıklama: Görevimin başındayım15:23 - Emniyet'e 15 Temmuz sonrası 124 bin 327 yeni personel alındı15:20 - KPDK toplandı: Sözleşmeli personel ve görevde yükselme görüşülecek15:17 - BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2,5 milyar doza çıkardı15:15 - Kırmızı kategoriye giren ilde ara sınıflarda yüz yüze eğitime ara15:12 - Adliyenin 7'nci katından atlayan mübaşir hayatını kaybetti
15:09 - 'Koro ve müzik topluluklarının adlarının değiştirilmesine' ilişkin açıklama15:04 - Validen uyarı: Geçerli mazereti olmayanları cezalandırmaktan kaçınmayacağız14:58 - Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması14:54 - Bakan Kurum, 22 millet bahçesinin açılışa hazır olduğunu açıkladı14:49 - OGM'den yangınlara 'yüksek teknolojiyle' müdahale dönemi
14:47 - Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelere kar yeniden dönüyor
Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu
Uzlaşma tamam, seçim barajı düşüyor
TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seren 1
audition 1
altın mikrofon 2
kıbrıs şivesi 2
indigo çocuk 2
küfe 1
pişpirik 1
ever given 2
pruva 1
yolcu 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam