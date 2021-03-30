Validen uyarı: Geçerli mazereti olmayanları cezalandırmaktan kaçınmayacağız
|30 Mart 2021 15:04
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Kastamonu'da Vali Avni Çakır, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı tedbirler alacaklarını belirtti.
Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülke genelinde ciddi şekilde yayıldığına işaret etti.
Kastamonu'da 4 bine yakın yerleşim yeri bulunduğuna dikkati çeken Çakır, "Son derece dağınık yerleşim gösteren Kastamonu'da her noktayı jandarmayla, polisle, kollukla, kamu görevlisiyle kontrol etmemiz mümkün değil. Vatandaşımızın hassasiyeti bizim en büyük destekçimiz. Çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreç. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. "dedi.
Kastamonu'nun "çok yüksek riskli" iller arasında bulunduğu, bu nedenle cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anlatan Çakır, şunları söyledi:
"Bu süreç zarfında hafta sonu ekip sayılarımızı çok daha fazla artıracağız. Bir önceki uygulamamızda bu konuda istisnaları maalesef suistimal eden vatandaşlarımız oldu. Evindeki en yakın markete değil de en uzak markete ya da marketlere... Ya da eline bir poşet aldı, sürekli geçiş izni gibi onu kullandı. Bunların hepsini görüyoruz. O zaman vaka sayılarımız çok daha kontrollü olduğu için çok fazla müdahil olmadık ama bu süreçte kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı şimdiden uyarıyorum. Lütfen hafta içinde hafta sonuyla ilgili her türlü hazırlıklarını yapsınlar. İlaç ya da çok zaruri bir ihtiyacı olur, ona bir şey demiyoruz fakat onun dışında yetkisiz, geçerli mazereti olmayan kimselerin kesinlikle cezalandırılmasından kaçınmayacağız. Çünkü sıkı kurallar almazsak, uygulamazsak virüsle baş etmemiz çok zor."
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