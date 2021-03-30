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'Koro ve müzik topluluklarının adlarının değiştirilmesine' ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, geleneksel müzik kültürünün aslına uygun şekilde yaşatılması ve geliştirilmesi için bazı koro ve topluluklarına ihtisaslaşma görevi verildiğini ve mevcut isimlerine eklemeler yapıldığını bildirdi.
 30 Mart 2021 15:09
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'Koro ve müzik topluluklarının adlarının değiştirilmesine' ilişkin açıklama

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, bazı koro ve müzik dans topluluklarının adlarının değiştirilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce, geleneksel müzik kültürünün aslına uygun şekilde yaşatılması ve geliştirilmesi için bazı koro ve topluluklarımıza ihtisaslaşma görevi verilmiş ve mevcut isimlerine yapılan eklemeler ile bu gelenekleri bilinir kılma yönünde düzenlemeler yapılmıştır." denildi.

Ayrıca koro ve toplulukların; zengin kültürün, kadim müzik ve geleneklerinin geniş kitlelere sevdirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, UNESCO nezdinde çalışmalar yapılması amacıyla "dünya mirası" olarak uluslararası alanda tescil edilmesi için önemli rol üstlenecekleri kaydedildi.

Açıklamada, "koro ve müzik topluluklarının adlarının değiştirilmesine" ilişkin yapılan eleştirilerle ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"İhtisaslaşma görevi verilen müzik topluluklarımız ile aslına uygun olmayan uygulamaların önüne geçilmesi ve popüler kültürün baskın tavrı karşısında orijinalliğinin korunması için doğru uygulama örnekleri ve standartların oluşturulması hedeflenmektedir. Genel Müdürlüğümüzce sanat birimlerimizin etkin bir yapıya ulaşmaları ve kültürel alanda ihtisaslaşmalarının, aceleci bir tutum ve kişisel yorumlarla şekillenen iddialarla kamuoyu ile paylaşılması, tarafımızca asla kabul edilmeyecek, hakkaniyetsiz ithamlara sebep olmuştur."
Anadolu Ajansı
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