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Adliyenin 7'nci katından atlayan mübaşir hayatını kaybetti
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: "Personelimizin bir süredir kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu anlaşılmıştır. Personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz"
|30 Mart 2021 15:12
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Bakırköy Adliyesi'nde 7'nci kattan atlayan mübaşir hayatını kaybetti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, adliyede mübaşir olarak görev yapan R. E. Y'nin saat 13.00'te adliyenin 7'nci katından atlayarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede R. E. Y'nin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin bir süredir kronik psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu anlaşılmıştır. Adalet teşkilatımız adına personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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