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KPDK toplandı: Sözleşmeli personel ve görevde yükselme görüşülecek

Toplantıda, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği ele alınacak
 30 Mart 2021 15:20
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KPDK toplandı: Sözleşmeli personel ve görevde yükselme görüşülecek

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini görüşmek üzere toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapatıldı.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen KPDK'de, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hususlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği görüşülecek.
Anadolu Ajansı
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