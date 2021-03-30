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Kayıp gözlüğün sahibi komiser yardımcısı, izne gönderildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, komiser yardımcısının güneş gözlüğünü çalmakla suçlanması üzerine intihar eden 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek'in (46) geçen yıl, içerisinde 10 bin TL olan cüzdan bulup, sahibine teslim ettiği ortaya çıktı. Gözlüğünün çalındığını ileri süren komiser yardımcısı Halil Özgür Y. ise, soruşturma nedeniyle izne çıkarıldı.
 30 Mart 2021 15:37
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Kayıp gözlüğün sahibi komiser yardımcısı, izne gönderildi

İddiaya göre, Çeşme ilçesi Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., 26 Mart Cuma günü, güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, aynı binada hizmet veren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde sivil mukayyit olarak görev yapan 21 yıllık polis İsmail Zeybek hakkında suç duyurusunda bulundu. Komiser yardımcısının, benzer modelde güneş gözlüğü bulunan Zeybek'i suçladığı şikayetinin ardından savcılık, soruşturmada, 'tarafsız olunması' açısından jandarmayı görevlendirdi.

Jandarma, komiser yardımcısı Halil Özgür Y. ve polis memuru İsmail Zeybek'in ifadelerini aldı. Ardından da Zeybek'in evi ile görev yerinde arama yaptı. Aramalarda evde bulunan bir gözlük delil olarak alındı. Zeybek, faturasını göstererek gözlüğü satın aldığını ispatladı. Komiser yardımcısı Halil Özgür Y. de bulunan gözlüğün, kendi gözlüğü olmadığını söyledi.

GÖZLÜK KARAKOLUN ÇAY OCAĞINDA BULUNDU İDDİASI

Soruşturma sürerken, polis memuru İsmail Zeybek, önceki gece, yalnız yaşadığı evinde beylik tabancasını başına dayayıp ateşleyerek, intihar etti. Gözlüğü çaldığı iddialarını gururuna yediremediği için intihar ettiği öne sürülen Zeybek, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Öte yandan söz konusu gözlüğün polis merkezinin çay ocağında bulunduğu, ancak polis merkezinde çay ocağı bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA İÇİN İKİ MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayın ardından yapılan açıklamada ise, "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.

KOMİSER YARDIMCISI İZNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan komiser yardımcısı Halil Özgür Y.'nin, soruşturmanın başlatılmasının ardından izne gönderildiği öğrenildi.

POLİS MEMURU ÖRNEK ALINACAK BİRİYDİ

Meslektaşları, intihar eden polis memuru İsmail Zeybek için, "Polis olarak örnek alınacak biriydi. Çeşme sahilde içerisinde 10 bin lira olan cüzdan buldu. Sahibini bularak, teslim etmişti. Asla paraya tenezzül etmezdi" dediler.

ÇEŞME'DE GEÇEN YILDA BİR POLİS MEMURU İNTİHAR ETMİŞTİ

Çeşme'de 15 Ocak 2020 tarihinde de bir polis memuru intihar etmişti. İddiaya göre, İzmir Çeşme'de 2019 yılı Mayıs ayında dilencilere yönelik bir operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan 315 TL'ye savcılık talimatıyla el konuldu. 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya ise o gün, izinli olmasına rağmen yardım etmek amacıyla sivil kıyafetleriyle polis merkezine geldi. Masanın üzerinde bulunan delil poşetindeki 315 TL'yi, karakola giden-gelen çok sayıda kişinin olması, karakolda çelik kasa veya kilitli bir dolap bulunmaması nedeniyle, kaybolmaması amacıyla cebine koydu. Ancak parayı, eve giderken cebinde unuttu. Paranın sahibi vatandaş, polis merkezine gelince olay, duyuldu. Bunun üzerine idari soruşturma başlatılarak, Kaya açığa alındı. Polis memuru, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 'zimmet' suçundan beraat ederken, hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası aldı. 13 Aralık 2019'da göreve iade edilen Kaya, bir süre sonra arkadaşları tarafından dışlandığı gerekçesiyle intihar etti.
DHA
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