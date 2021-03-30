Kılıçdaroğlu: Kısa çalışma ödeneği sürsün
|30 Mart 2021 16:05
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin icraatlarından bahsederek, "İyi ki CHP var. Pandemi süresince belediyelerimiz 9 milyon 600 bin vatandaşa ayni yardım, 1 milyon 700 bin vatandaşa nakdi yardım yaptılar. 42 milyon 500 bin öğün, evden çıkamayan insanlara yemek götürdüler. 78 milyondan fazla maske ve dezenfektan dağıttılar. Beş büyükşehir belediyemizde, biz gelmeden önce 492 milyon 724 bin lira tutarında sosyal yardım yapılmıştı. Biz bu belediyeleri devraldıktan sonra 957 milyon liralık yardım yaptık" diye konuştu.
Kısa çalışma ödeneği desteğinin uzatılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Kısa çalışma ödeneği bitecek, bunun sürmesi lazım. Esnaf ve çiftçinin borçlarının yeniden yapılandırılması, pandemi döneminde alınan kredilerin faizlerinin silinmesi lazım" ifadelerini kullandı.
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