Türk yazılımcılar Hindistan'lı yazılımcılardan sonra dünyada 2. sıraya yükseldi

Pandemi nedeniyle geçen yıl zirveye yerleşen e-ticaret ve e-ihracat, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin 'beyni' olarak kabul edilen IT (Enformasyon Teknolojileri) uzmanlarını yıldız yaptı.

Şirketlerin bilişim sistemini ayakta tutan, yazılımlarını yapan IT'ciler hem Türkiye'de, hem de yurtdışında paylaşılamıyor. Türkiye'deki bazı pazaryeri firmaları, en iyi IT elemanlarını İngiltere, Macaristan ve Polonya'ya kaptırırken, Türk şirketleri de kendi aralarında yarışıyor. Yurtdışına transfer olan IT'ciler Türkiye'deki maaşlarının neredeyse iki katı kadar maaş teklifi alıyor. E-ticaret sadece yurtdışında değil Türkiye'de de gelişiyor. Öte yandan bugüne kadar sadece konteyner ihracatı yapan birçok Türk şirketi şimdi e-ihracata başlıyor. Durum böyle olunca da herkes, IT yöneticisi, IT mühendisi ve yazılımcı arıyor.

Yabancılar Türkleri kapıyor

Bugün kadar teknolojiyi sadece kullanan taraf olan Türkiye, artık global çapta tercih edilen yazılımcılar yetiştirmeye başladı. ABD ve AB'ye göre Türk IT çalışanlarının daha analitik, daha hızlı ve sorunsuz iş çıkarması tercih sebebi oluyor. Hintli yazılımcı ve IT çalışanlarından sonra Türkler ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Üçüncü sırada ise Doğu Avrupalı IT'ciler olduğu ifade ediliyor.

Ergene Consulting Genel Müdürü Murat Ergene, özellikle bilişim sektörünün gelişmesinin yazılım geliştirme alanında çok büyük açıklara yol açtığını söyledi. Türkiye dahil tüm dünyada e-ticaret ve e-ihracatın arttığını belirten Ergene, "Şu anda şirketler deli gibi IT'ci arıyor. Birçok öncü Türk şirketinde özellikle IT alanındaki yazılım geliştirmeyle ilgili çok büyük alımlar başladı. E-ticaret sitelerinin daha iyi çalışması gerekiyor bu dönemde. Ama kargo lojistik şirketlerinin de işleri arttı. Onların da kargo lojistik işlerinin gelişmesi gerekiyor. Onlar da IT'ye bağlı" diyor.

Ergene, Türkiye'deki bazı pazaryeri firmalarının insan kaynakları yöneticilerinin, 'IT'de bizim rakiplerimiz Türkiye'de değil. Biz Türkiye'de adam kaybetmiyoruz, yurtdışına adam kaybediyoruz' dediklerini söylüyor. Polonya, Macaristan, İngiltere'nin IT çalışanı alanında açıkları olduğunu söyleyen Ergene, "Bu ülkelerde ve hatta dünyada pandemiyle birlikte online ticaret, online ihracat çok arttı. Şirketlerin de bu alandaki en gerekli elemanları IT'ciler. Dolayısıyla yurtdışındaki bu ülkelerden Türk IT'cilerine yoğun bir ilgi başladı. Artık evden de çalışma serbest hale gelince, bizim IT'cilere neredeyse iki katı ücret teklif ederek şirketlerine transfer ediyorlar. Yeni mezunlara bile bin ila 2 bin dolar arası maaş veriyorlar. Hem evden çalışıyorlar, hem iki kat maaş alıyorlar. Böyle bir pazar doğdu. Arz az, talep çok. Böyle olunca da şirketler bünyelerinde çalışan tutmakta zorlanıyor. Dünyada da IT'ci alanında bir açık var" diye konuşuyor.

İK'cılar mücadele veriyor

Murat Ergene, IT'ye olan ihtiyacın sadece yurtdışında değil gıda perakende sektöründen kargo ve lojistik sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Türk şirketlerinde de olduğunu söyledi. Ergene, "Gıda perakendecileri, hazır giyim şirketleri, kargo-lojistik şirketleri de IT'ci arıyorlar. Bunların da kendi aralarında IT'ci kapma yarışı var. Şu anda en çekici departman IT olmaya başladı. İnsan kaynakları yöneticilerinin de en büyük yarışı bu IT'cileri elde tutmak" diyor.

Şirketlerin IT'cilerin maaşlarını artırdığını ancak bu yöntemin de her zaman mümkün olmadığını vurgulayan Ergene, "Onun dışında kültürel bir şekilde çalışan bağlılığını artırmak için onları esnek bırakıyorlar. Yani illa işe gel git konularından ziyade, daha esnek çalışma modeli sunuyorlar. IT'cileri rahat bırakıyorlar, zaten yeni nesil de değişti artık... IT'ciler ise daha da değişik onların içinde. Daha da farklı profilde oluyorlar. Akıllı şirketler IT'cilerin çalışan bağlılığını artırmaya yönelik çalışma yapıyor. Şirkette onların sorunlarını dinleyip, onlara daha özel ilgi gösterme eğilimine girmek istiyorlar" diyor.

İngiltere transferde ilk sırada

Dijital ihracat ajansı WWB Agency CEO'su Ahmet Yağlıcıoğlu da, pandemiyle birlikte e-ticaret hacminin bir yıl öncesine göre yüzde 18 arttığını, ticarette sınırların da ortadan kalkmasıyla global çapta 3,9 trilyon dolar değerinde bir pazar oluştuğunu söyledi. E-ihracat ve e-ticarette her şeyin otomasyon olması gerektiğini belirten Yağlıcıoğlu, "Her iki alanda da sistem takibi olması teknik olarak önemli. Her ikisini de yaparken bir yazılım yapılması gerekiyor. Stok sayımı var, stoklarla, depolamayla ilgili yazılımlar var, bir de kargo lojistik takibinde kullanılan yazılımlar var. E-ticaret altyapısının panellerinin kurulması gerekiyor. Tüm bunları da IT elemanları yapıyor. İşte bu nedenle IT'cilere olan talep patlamış durumda" diyor.

Özellikle İngiltere'nin Avrupa'da e-ticaret ve e-ihracatta KOBİ bazında en çok web sitesine sahip olan ülke olduğunun altını çizen Yağlıcıoğlu, "İngiltere'den sonra Almanya ve Körfez ülkeleri de online alışveriş yapan bir topluma sahip. Tüketicilerden talep bu kadar fazlayken, bu ülkelerin yazılım ihtiyacı da çok fazla. Hintliler yazılım konusunda çok iyi ancak ikinci sıraya Türk yazılımcıları, IT'cileri oturmuş durumda" diyor.

Maaş 5 bin TL'den başlıyor

IT uzmanları, çalıştıkları şirketlerin yapısına göre, 3-4 bin ila 25 bin TL arasında değişen bir maaş skalasına sahip. Ahmet Yağlıcıoğlu, sektörü yakından tanıyan bir isim ve maaşlarla ilgili şu bilgileri veriyor: "İşe yeni başlayan gençler 3.5-4 bin TL, uzman seviyesindeki bir yazılımcı ise 5.5-6 bin TL net maaş alıyor. Kıdemli uzman ve yönetici seviyesi 10-11 bin TL'ler, bir IT genel müdürünün maaşı ise iyi bir şirkette 12 bin TL'yi geçiyor, hatta ucu açık."

Yağlıcıoğlu, İngiltere'ye transfer olan birçok IT'cinin İngilizce bilmemesine rağmen, sırf yazılımcı dili bildiği için bu konuda öne çıktığını söylüyor. Yurtdışından junior denilen işe yeni başlayan ya da 2-3 yıllık deneyimi olan bir IT elemanına en az 1.000 dolar teklif ediliyor.