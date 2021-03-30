1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk yazılımcılar Hindistan'lı yazılımcılardan sonra dünyada 2. sıraya yükseldi

Türkiye, teknolojiyi sadece kullanan bir ülke olmaktan çıkıp artık global çapta tercih edilen yazılımcı ve IT elemanları yetiştiren bir ülke oldu. Yurtdışındaki dev e-ticaret siteleri, iki kat maaş teklifiyle, hızlı ve sorunsuz iş çıkaran Türk IT'cilerin peşine düştü. Türkler yurtdışında bu alanda Hintlilerden sonra ikinci sıraya yükseldi.
 30 Mart 2021 16:11
+Aa- Yazdır
Türk yazılımcılar Hindistan'lı yazılımcılardan sonra dünyada 2. sıraya yükseldi

Pandemi nedeniyle geçen yıl zirveye yerleşen e-ticaret ve e-ihracat, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin 'beyni' olarak kabul edilen IT (Enformasyon Teknolojileri) uzmanlarını yıldız yaptı.

Şirketlerin bilişim sistemini ayakta tutan, yazılımlarını yapan IT'ciler hem Türkiye'de, hem de yurtdışında paylaşılamıyor. Türkiye'deki bazı pazaryeri firmaları, en iyi IT elemanlarını İngiltere, Macaristan ve Polonya'ya kaptırırken, Türk şirketleri de kendi aralarında yarışıyor. Yurtdışına transfer olan IT'ciler Türkiye'deki maaşlarının neredeyse iki katı kadar maaş teklifi alıyor. E-ticaret sadece yurtdışında değil Türkiye'de de gelişiyor. Öte yandan bugüne kadar sadece konteyner ihracatı yapan birçok Türk şirketi şimdi e-ihracata başlıyor. Durum böyle olunca da herkes, IT yöneticisi, IT mühendisi ve yazılımcı arıyor.

Yabancılar Türkleri kapıyor

Bugün kadar teknolojiyi sadece kullanan taraf olan Türkiye, artık global çapta tercih edilen yazılımcılar yetiştirmeye başladı. ABD ve AB'ye göre Türk IT çalışanlarının daha analitik, daha hızlı ve sorunsuz iş çıkarması tercih sebebi oluyor. Hintli yazılımcı ve IT çalışanlarından sonra Türkler ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Üçüncü sırada ise Doğu Avrupalı IT'ciler olduğu ifade ediliyor.

Ergene Consulting Genel Müdürü Murat Ergene, özellikle bilişim sektörünün gelişmesinin yazılım geliştirme alanında çok büyük açıklara yol açtığını söyledi. Türkiye dahil tüm dünyada e-ticaret ve e-ihracatın arttığını belirten Ergene, "Şu anda şirketler deli gibi IT'ci arıyor. Birçok öncü Türk şirketinde özellikle IT alanındaki yazılım geliştirmeyle ilgili çok büyük alımlar başladı. E-ticaret sitelerinin daha iyi çalışması gerekiyor bu dönemde. Ama kargo lojistik şirketlerinin de işleri arttı. Onların da kargo lojistik işlerinin gelişmesi gerekiyor. Onlar da IT'ye bağlı" diyor.

Ergene, Türkiye'deki bazı pazaryeri firmalarının insan kaynakları yöneticilerinin, 'IT'de bizim rakiplerimiz Türkiye'de değil. Biz Türkiye'de adam kaybetmiyoruz, yurtdışına adam kaybediyoruz' dediklerini söylüyor. Polonya, Macaristan, İngiltere'nin IT çalışanı alanında açıkları olduğunu söyleyen Ergene, "Bu ülkelerde ve hatta dünyada pandemiyle birlikte online ticaret, online ihracat çok arttı. Şirketlerin de bu alandaki en gerekli elemanları IT'ciler. Dolayısıyla yurtdışındaki bu ülkelerden Türk IT'cilerine yoğun bir ilgi başladı. Artık evden de çalışma serbest hale gelince, bizim IT'cilere neredeyse iki katı ücret teklif ederek şirketlerine transfer ediyorlar. Yeni mezunlara bile bin ila 2 bin dolar arası maaş veriyorlar. Hem evden çalışıyorlar, hem iki kat maaş alıyorlar. Böyle bir pazar doğdu. Arz az, talep çok. Böyle olunca da şirketler bünyelerinde çalışan tutmakta zorlanıyor. Dünyada da IT'ci alanında bir açık var" diye konuşuyor.

İK'cılar mücadele veriyor

Murat Ergene, IT'ye olan ihtiyacın sadece yurtdışında değil gıda perakende sektöründen kargo ve lojistik sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Türk şirketlerinde de olduğunu söyledi. Ergene, "Gıda perakendecileri, hazır giyim şirketleri, kargo-lojistik şirketleri de IT'ci arıyorlar. Bunların da kendi aralarında IT'ci kapma yarışı var. Şu anda en çekici departman IT olmaya başladı. İnsan kaynakları yöneticilerinin de en büyük yarışı bu IT'cileri elde tutmak" diyor.

Şirketlerin IT'cilerin maaşlarını artırdığını ancak bu yöntemin de her zaman mümkün olmadığını vurgulayan Ergene, "Onun dışında kültürel bir şekilde çalışan bağlılığını artırmak için onları esnek bırakıyorlar. Yani illa işe gel git konularından ziyade, daha esnek çalışma modeli sunuyorlar. IT'cileri rahat bırakıyorlar, zaten yeni nesil de değişti artık... IT'ciler ise daha da değişik onların içinde. Daha da farklı profilde oluyorlar. Akıllı şirketler IT'cilerin çalışan bağlılığını artırmaya yönelik çalışma yapıyor. Şirkette onların sorunlarını dinleyip, onlara daha özel ilgi gösterme eğilimine girmek istiyorlar" diyor.

İngiltere transferde ilk sırada

Dijital ihracat ajansı WWB Agency CEO'su Ahmet Yağlıcıoğlu da, pandemiyle birlikte e-ticaret hacminin bir yıl öncesine göre yüzde 18 arttığını, ticarette sınırların da ortadan kalkmasıyla global çapta 3,9 trilyon dolar değerinde bir pazar oluştuğunu söyledi. E-ihracat ve e-ticarette her şeyin otomasyon olması gerektiğini belirten Yağlıcıoğlu, "Her iki alanda da sistem takibi olması teknik olarak önemli. Her ikisini de yaparken bir yazılım yapılması gerekiyor. Stok sayımı var, stoklarla, depolamayla ilgili yazılımlar var, bir de kargo lojistik takibinde kullanılan yazılımlar var. E-ticaret altyapısının panellerinin kurulması gerekiyor. Tüm bunları da IT elemanları yapıyor. İşte bu nedenle IT'cilere olan talep patlamış durumda" diyor.

Özellikle İngiltere'nin Avrupa'da e-ticaret ve e-ihracatta KOBİ bazında en çok web sitesine sahip olan ülke olduğunun altını çizen Yağlıcıoğlu, "İngiltere'den sonra Almanya ve Körfez ülkeleri de online alışveriş yapan bir topluma sahip. Tüketicilerden talep bu kadar fazlayken, bu ülkelerin yazılım ihtiyacı da çok fazla. Hintliler yazılım konusunda çok iyi ancak ikinci sıraya Türk yazılımcıları, IT'cileri oturmuş durumda" diyor.

Maaş 5 bin TL'den başlıyor

IT uzmanları, çalıştıkları şirketlerin yapısına göre, 3-4 bin ila 25 bin TL arasında değişen bir maaş skalasına sahip. Ahmet Yağlıcıoğlu, sektörü yakından tanıyan bir isim ve maaşlarla ilgili şu bilgileri veriyor: "İşe yeni başlayan gençler 3.5-4 bin TL, uzman seviyesindeki bir yazılımcı ise 5.5-6 bin TL net maaş alıyor. Kıdemli uzman ve yönetici seviyesi 10-11 bin TL'ler, bir IT genel müdürünün maaşı ise iyi bir şirkette 12 bin TL'yi geçiyor, hatta ucu açık."

Yağlıcıoğlu, İngiltere'ye transfer olan birçok IT'cinin İngilizce bilmemesine rağmen, sırf yazılımcı dili bildiği için bu konuda öne çıktığını söylüyor. Yurtdışından junior denilen işe yeni başlayan ya da 2-3 yıllık deneyimi olan bir IT elemanına en az 1.000 dolar teklif ediliyor.
Dünya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kaçak telefonlara atılan 'IMEI' başınızı derde sokabilir!
29 Mart 2021 23:49		 Güvenlik güçlerinin yeni aracı Pars İzci, ihracatta da iddialı
29 Mart 2021 13:18
Google Play'de oynanan 444 bin 258 oyundan 8 bin 383'ü Türk yapımı
29 Mart 2021 12:47		 2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu
29 Mart 2021 10:25
Göktürk-1 İstihbarat Uydusu, Süveyş Kanalını görüntüledi
29 Mart 2021 00:16		 ABD'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sı Türk şirketlere ait
28 Mart 2021 21:12
Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık
28 Mart 2021 14:45		 Sahte videoyu Türk yapay zeka çözümü ortaya çıkardı
27 Mart 2021 18:46
Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
27 Mart 2021 17:30		 'Artan siber saldırılara karşı en büyük gücümüz milli teknoloji'
26 Mart 2021 11:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Vatandaşın protokolle diyaloğu herkese kahkaha attırdı17:45 - Gram altın 450 TL'yi geçti17:45 - Ankara Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması17:39 - MB'de meclis üyeliklerinde değişiklik yapıldı17:31 - AYM raportörü: HDP iddianamesinde usule ilişkin eksikler var17:27 - Dolar günü 8,30 TL'yi geçerek kapattı
17:24 - Türkiye'de seri üretime başladı: Çelikten 20 kat daha dayanıklı17:19 - Karadeniz'e 'çay göçü' için 10 gün izolasyon şartı17:10 - Milli Güvenlik Kurulu toplandı17:08 - AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanına yönelik sözlerine tepki17:01 - Apandisit rahatsızlığı olan 4 yaşındaki Elif hayatını kaybetti16:51 - HES kodu göstermeden bindiği otobüste uyaran kişiyi bıçakladı
16:35 - Kırmızı kategorideki ilde vakaların yüzde 40'ını ev hanımları oluşturuyor16:33 - Bakan Koca'dan teravih namazı ve mutant virüs açıklaması16:28 - FETÖ'den yargılanan 15 akademisyene beraat16:24 - Kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu16:21 - Bingöl Valisi: En ciddi problem ev ziyaretleri
16:11 - Türk yazılımcılar Hindistan'lı yazılımcılardan sonra dünyada 2. sıraya yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
Kayıp gözlüğün sahibi komiser yardımcısı, izne gönderildi
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
Kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu
Bakan Koca'dan teravih namazı ve mutant virüs açıklaması
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ser kelimesi 1
minyatür 1
ters köşe 1
dilsiz uşak 2
küfe 1
mikroçip 1
yolcu 1
arşivlik filmler 2
kol çeşitleri 1
genel müdür 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam