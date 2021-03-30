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'Haysiyet cellatlığına soyunan Kaymakam vekiline haddi bildirilmelidir'

Çağlayancerit Kaymakam Vekili Özgür İşçimen ilçede, güya, eğitim kurumu ve çalışanlarını denetlemek ve kontrol etmek için İlçe Milli Eğitim yöneticilerinin olmadığı bir Eğitim Koordinasyon ve Danışma Kurulu teşekkül ettirmiştir. Kamuoyu nezdinde neye ve kime hizmet edeceği belli olmayan, sanki birilerine itibar suikastı yapmak istermişçesine kurulan bu düzenek, yaşanan bir olay üzerine ifşa olmuştur.
 30 Mart 2021 16:08
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'Haysiyet cellatlığına soyunan Kaymakam vekiline haddi bildirilmelidir'

Amacın; denetleme, danışma, kalite ve verimlilik değil, şahsi hesap görmek için "kurumsal görünümlü öznel bir tuzak olduğu" anlaşılmıştır. Nitekim Eğitim Koordinasyon ve Danışma Kurulu adıyla yapılan toplantıda kaymakam vekili, kurduğu oyunu icra ederken kendini ifşa etmiştir.

Kaymakam vekili olan şahıs, 26.03.2021 tarihli sözde Eğitim Koordinasyon ve Danışma Kurulu toplantısından telefon görüşmesi yapmak için dışarı çıkmış, sonra yanına ücretli öğretmenlikten kendi isteğiyle ayrılan bir bayanı da alarak, hiddetli bir şekilde toplantıya yeniden katılmıştır.

Amacına ulaşmak için kafasındaki senaryoyu uygulamaya başlamış, toplantı salonunda bulunan 13 kişinin huzurunda, getirdiği kişiye "Kızım sana kim mobbing uyguladı?" diyerek suçlu aramaya başlamış; organize sorular ve amaca uygun cevaplar üzerinden itibar suikastı yapmaya kalkışmıştır. Kaymakam Vekili bununla da yetinmemiş, temsil ettiği makama yakışmayan bir üslup ve tavırla etrafa talimatlar yağdırmış, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürüne dönerek "Müdür Bey, Hoca Hanım'dan bir şikayet dilekçesi alın, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer adı geçenlerle ilgili derhal disiplin soruşturması başlatalım!" demiştir. Arkasından da Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen İlçe Temsilcimize hitaben, sert bir şekilde "Kuruldaki görevin bitmiştir, salonu derhal terk et!' diyerek salondan çıkarmıştır.

Haklarında hiçbir şikayet bulunmayan, aleyhlerinde iddia söz konusu olmayan, görevleriyle ilgili bir değerlendirme bile yapılmadan oracıkta tek kişinin iki dudağının arasında kurulan bir yargılama tiyatrosu neticesinde Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen İlçe Temsilcimizin de bulunduğu kamu görevlisi eğitim çalışanları; hukuk, ahlak ve edep dışı bir davranışla suçlu ilan edilmiş, Kaymakam Vekilinin hakaret ve mobbingine maruz kalmıştır.

Kaymakam Vekilinin bu görevinin ağırlığına, temsil ettiği makamın büyüklüğüne yakışmayan tavırları kamu çalışanları gözünde kendisinin saygınlığını bitirmiş, böylesi bir mülki amirin varlığı hepsini derinden yaralamıştır. Şahsın; bir mülki idare amirine yakışmayan, devletin itibarını kamu görevlilerinin önünde zedeleyen, kamu otoritesini ayaklar altına alan bu davranışları, kamu yönetimi adına yüz kızartıcı bir durumdur ve millet adına da utanç vericidir.

Devletin kendisine emanet ettiği makamı temsil etmek yerine işgal etmiş gibi davranan, görevinin vakarını taşımaktan uzak bu şahsa yetkili makamlarca haddi bildirilmelidir. Oturduğu koltuğu hizmet yerine hakaret ve güç gösterme aracı olarak kullanan, eğitim çalışanlarının haysiyet cellatlığına soyunan bu kaymakam vekili hakkında gerekli işlemler ivedi olarak yapılmalı, devletimizin itibarına daha fazla zarar vermesi engellenmelidir. Biz kendisinin hak ettiği karşılığı bulması için tüm hukuki süreçleri başlattık sonuna kadar da takipçisi olacağız.

Abdülaziz Aydın

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No'lu Şube Başkanı

Memurlar.Net
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