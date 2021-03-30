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Bingöl Valisi: En ciddi problem ev ziyaretleri

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Hastanemize yatan vakalardan da gördüğümüz kadarıyla ev ziyaretleri bizim için çok ciddi bir problem oluşturmakta." dedi.
 30 Mart 2021 16:21
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Bingöl Valisi: En ciddi problem ev ziyaretleri

Ekinci, beraberinde Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Genç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, maske, mesafe ve hijyene yönelik tedbirlere uyulması uyarısında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Ekinci, bir ay öncesine kadar Bingöl'ün Kovid-19 risk haritasında mavi kategoride yer aldığını, dün itibarıyla paylaşılan haritada ise turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.

Bingöl'deki vaka sayısının artmasını vatandaşların yeni sürece uyum sağlamada yaşadığı soruna bağladıklarını dile getiren Ekinci, çalışmaları güncelleyerek vatandaşlarla salgından kurtulmayı hedeflediklerini aktardı.

Ekinci, "Amacımız yeniden vakaların düşürülmesi ve mavi kategoriye geçmemiz. Tedbirlere sıkı sıkıya uymayan bazı kardeşlerimiz de var. Biz onları da uyarma adına söylemiş olalım ki; bunun bir ötesi kırmızıdır. Onun da bir ötesi de tekrar kapanmadır. Değerli arkadaşlarım tekrar kapanmayı istemiyoruz. Hem sosyal hayatımızın sınırlandırılması hem de esnafımızın zorluklarla mücadele etmesini istemiyoruz." diye konuştu.

- "Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmek istiyoruz"

Tüm Bingöllülerin bu konuda hassasiyet göstereceğine inandıklarını ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Bingöl'de çok yoğun bir taziye kültürü var ama yaklaşık bir ay öncesine kadar hakikaten hassasiyete uyuluyordu. Ancak bir aydır bize gelen ihbarlar çerçevesinde söylüyorum ki; yine yasak olmasına rağmen evlerde özellikle hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyorlar. Hastanemize yatan vakalardan da gördüğümüz kadarıyla ev ziyaretleri bizim için çok ciddi bir problem oluşturmakta."

Kahvehanelerde de vatandaşların mesafe ve özellikle de maske kuralına dikkat etmediğini belirten Ekinci, Valilik olarak ceza yazmaktan yana olmadıklarını, vatandaşların bu konuda kalbini kırmak istemediklerini dile getirdi.

Vali Ekinci, "El ve gönül birliğiyle bu belayı üzerimizden def edinceye kadar mücadeleyi hep birlikte sürdürmek istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bingöllü kardeşlerimizin bizi yalnız bırakmayacağından eminiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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