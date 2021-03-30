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Kırmızı kategorideki ilde vakaların yüzde 40'ını ev hanımları oluşturuyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, son açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı kategoride yer alan kentte, pozitif vakaların yüzde 40'ını ev hanımlarının oluşturduğunu söyledi.
 30 Mart 2021 16:35
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Kırmızı kategorideki ilde vakaların yüzde 40'ını ev hanımları oluşturuyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Pandemi Kurulu toplantısı öncesinde, kentte Kovid-19'la ilgili son durumu basın mensuplarıyla paylaştı.

İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre gruplandırıldığı risk haritasında Sivas'ın çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldığını anımsatan Ayhan, "Bakanlığımız rakamları açıklamadı ama rengimiz kırmızı. Kendi değerlendirmemize göre ise ilimiz 100 puanın bir tık üstünde. Özellikle iki ilçemizde Şarkışla ve Altınyayla'da vakaları kontrol etmekte zorlanıyoruz. Bu iki ilçenin ilimizin toplam nüfusuna göre oranı yüzde 7 ancak vaka oranı ise yüzde 30'larda. İl genelindeki vakalarımızın üçte biri Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde görülmekte. Bu iki ilçedeki oranlardan dolayı ilimiz renk sıralamasında maalesef kırmızı oldu. Sıkı tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz ama maalesef hala kontrol edemiyoruz." diye konuştu.

Ayhan, il genelinde vakaların yüzde 40'ını ev hanımlarının oluşturduğunu belirterek, ev ve akraba ziyaretlerine zorunlu olmadıkça ara verilmesi gerektiğini vurguladı.

Son tablonun tedbirlere çok fazla uyulmadığını gösterdiğine değinen Ayhan, "Dolayısıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bizde de uygulanacak. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini istiyoruz. Bu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız." dedi.

Ayhan, konuşmasında Kovid-19 aşısının önemine de değinerek, "Şu an toplamda aşılı olup da pozitif olan 36 vatandaşımız var ve bunların hiçbiri hastanede yatmıyor. Aşı olup da Kovid-19'dan ölen vatandaşımız da yok. Dolayısıyla aşının koruyuculuğunu ve etkinliğini bu rakamlardan çok rahatlıkla anlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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