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AYM raportörü: HDP iddianamesinde usule ilişkin eksikler var

Anayasa Mahkemesi Raportörü HDP kapatma davası iddianamesine ilişkin raporunu tamamladı. Usule ilişkin eksiklikler bulunduğu görüşünü bildiren raportör, eksikliklerin giderilebilmesi için 'iddianeme iade edilebilir ya da dava sürecinde eksik belgeler tamamlanabilir' değerlendirmesinde bulundu.
 30 Mart 2021 17:31
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AYM raportörü: HDP iddianamesinde usule ilişkin eksikler var

HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi raportörü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.

Davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.

Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.

Başvurudaki usul eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş bildiren Anayasa Mahkemesi raportörü, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için Başsavcılığa süre verilmesi yönünde görüş bildirdi.

AYM Genel Kurulu, yarın davayla ilgili ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
Anadolu Ajansı
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