1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MB'de meclis üyeliklerinde değişiklik yapıldı

Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alınırken, yerine Ertan Aydın seçildi
 30 Mart 2021 17:39
+Aa- Yazdır
MB'de meclis üyeliklerinde değişiklik yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu'nda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Merkez Bankasının 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında, Banka'nın idare merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Genel Kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nun 2020 hesap yılına ait raporları ve kar dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve onaylandı.

Olağan Genel Kurul toplantısında, Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2021'de boşalacak iki üyeliğine 3 yıllığına Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel yeniden seçildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Esin Ulusoy tarafından Genel Kurul'a bir önerge sunuldu. Önergeyle TCMB Banka Meclisi üyesi Ömer Duman'ın görevden alınması hususu Genel Kurul'a arz edildi ve önerge kabul edildi. Ömer Duman'dan boşalan Banka Meclis üyeliğine Ertan Aydın seçildi.

Öte yandan Denetleme Kurulu'nda görev süresi 30 Nisan 2021'de sona erecek Doç. Dr. Mehmet Babacan, Hayrettin Kurt ve Mehmet Kaya'nın 2 yıllığına yeniden seçilmesine karar verildi.

Genel Kurul toplantısı, boşalan Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelikleri için yapılan seçimin ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da yüz yüze eğitime devam kararı
30 Mart 2021 17:45		 Kayıp gözlüğün sahibi komiser yardımcısı, izne gönderildi
30 Mart 2021 15:37
Google, Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yaptı
30 Mart 2021 15:35		 Emniyet'e 15 Temmuz sonrası 124 bin 327 yeni personel alındı
30 Mart 2021 15:23
Kırmızı kategoriye giren ilde ara sınıflarda yüz yüze eğitime ara
30 Mart 2021 15:15		 'Koro ve müzik topluluklarının adlarının değiştirilmesine' ilişkin açıklama
30 Mart 2021 15:09
OGM'den yangınlara 'yüksek teknolojiyle' müdahale dönemi
30 Mart 2021 14:49		 Yedi ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
30 Mart 2021 14:30
İstanbul'daki havalimanlarında 4 bin 875 yolcunun PCR testi pozitif çıktı
30 Mart 2021 14:03		 Adalet Akademisi'de 'Kanuni Kütüphanesi' kurulacak
30 Mart 2021 12:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Vatandaşın protokolle diyaloğu herkese kahkaha attırdı17:45 - Gram altın 450 TL'yi geçti17:45 - Ankara Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması17:39 - MB'de meclis üyeliklerinde değişiklik yapıldı17:31 - AYM raportörü: HDP iddianamesinde usule ilişkin eksikler var17:27 - Dolar günü 8,30 TL'yi geçerek kapattı
17:24 - Türkiye'de seri üretime başladı: Çelikten 20 kat daha dayanıklı17:19 - Karadeniz'e 'çay göçü' için 10 gün izolasyon şartı17:10 - Milli Güvenlik Kurulu toplandı17:08 - AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanına yönelik sözlerine tepki17:01 - Apandisit rahatsızlığı olan 4 yaşındaki Elif hayatını kaybetti16:51 - HES kodu göstermeden bindiği otobüste uyaran kişiyi bıçakladı
16:35 - Kırmızı kategorideki ilde vakaların yüzde 40'ını ev hanımları oluşturuyor16:33 - Bakan Koca'dan teravih namazı ve mutant virüs açıklaması16:28 - FETÖ'den yargılanan 15 akademisyene beraat16:24 - Kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu16:21 - Bingöl Valisi: En ciddi problem ev ziyaretleri
16:11 - Türk yazılımcılar Hindistan'lı yazılımcılardan sonra dünyada 2. sıraya yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
Kayıp gözlüğün sahibi komiser yardımcısı, izne gönderildi
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
Kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu
Bakan Koca'dan teravih namazı ve mutant virüs açıklaması
Mobbing eğitimcilerin kabusu oldu
TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altın mikrofon 2
sen beni beğenmiyor musun? 1
halkalı şeker 1
sebze 1
her akşam düzenli olarak bir yerleri delen adam 2
gör beni 1
kıbrıs şivesi 2
akira kurosava 1
Aşık veysel 2
ters köşe 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam