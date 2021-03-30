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Vatandaşın protokolle diyaloğu herkese kahkaha attırdı

Elazığ'da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında yaya geçitleri kırmızı renge boyandı. Programda bir vatandaşın Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile arasında yaşanan diyalog çevredekileri güldürdü.
 30 Mart 2021 17:50
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Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak başlatılan uygulamaya Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katılarak öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızı renge boyadı. Burada çocuklarla da sohbet ederek bilgilendirmelerde bulunan Vali Yırık ile Başkan Şerifoğulları, onlara kırmızı düdük, şapka, internet kartı ile çeşitli hediyeler verdi. Başlatılan uygulama kent genelinde 60 farklı noktada gerçekleştirildi. Trafik polisleri ile jandarma ekipleri yaya ve sürücülere broşür dağıtıp, sözlü olarak uyardı. Uygulamaya Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albaya Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum temsilcileri ile çocuklar katıldı.

Program sonunda aslen Malatyalı olan ve uzun süredir Elazığ'da yaşayan Oktay Aşan adlı vatandaşın Vali Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile arasındaki diyalog çevredekilere kahkaha attırdı. Vali Yırık'a övgüler dizen Aşan, bir vatandaşın "Başkanımız da iyi" demesi üzerine "Ben evrensel değil de bireysel konuştum" dedi. Daha sonra başkanın da orada olduğunu fark eden Aşan, önce kendisi kahkaha attı, daha sonra başta vali ve belediye başkanı olmak üzere oradaki herkesi gülümsetti.
Vatandaşları bilinçlendirmek adına güzel bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Vali Yırık, "Önce Yaya, Önce Hayat' mottosuyla Karayolları Trafik Kanunu'nda bir dizi değişikliler yapılmıştı. Bu değişikliklerle birlikte özellikle okul, yaya geçitlerinin ve kavşak noktalarında herhangi bir trafik ışığı yoksa, trafik görevlisi yoksa levhasının olmasıyla birlikte önceliğin yayalara verilmesini amaçlayan bir uygulama yürürlüğe konulmuştu. 2021 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde 'Yayalar bizim kırmızı çizgimiz' mottosuyla yaya geçişlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla tüm sürücülerimizi, insanlarımızı ve trafikte olan vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve bu duyarlılığa kavuşturmak için burada hep birlikte çalışma yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte yayalarımızı, trafikteki sürücülerimizi de öncelemek suretiyle başta 'yaya öncelikli trafik güvenliği' ve 'yayaların güvencesiyiz' mottosuyla 'öncelik yayanın, öncelik hayatın' anlayışıyla bu bilinçlendirmeyi, farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalar mutlak suretle sonuç verecek. Yüzde 56'larda ölümle sonuçlanmış olan kaza oranları bugün itibarıyla ciddi anlamda düşük rakamlara inmiş ve Avrupa Birliği standartlarına yaklaşmış bulunmaktadır. İnşallah, bundan sonra da çocuklarımızın da bu eğitimle birlikte arzu ettiğimiz trafik hayatı anlayışı sürecine kavuşmuş olacağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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