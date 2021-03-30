Antalya'da kağıt toplayıcısının darbedilmesine, Başsavcılıktan açıklama
|30 Mart 2021 17:55
|+Aa- Yazdır
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "kağıt toplayıcısını öldüresiye darbeden kişiler serbest bırakıldı" haberlerinin aksine müştekinin, doktor raporuna göre basit yaralandığını bildirdi.
Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, basın yayın organlarında da kağıt toplayıcısını "öldüresiye darbeden kişiler serbest bırakıldı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin suça sürüklenen çocuklar Ö.F.B ve H.F.Ç. ile diğer şüpheli A.R'nin emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.
Şüphelilerin nöbetçi cumhuriyet savcılığınca savunmalarının alındığı belirtilen açıklamada, "Mağdur H.İ'nin alınan doktor raporuna göre hafif şekilde yaralama olması, olaya karışan Ö.F.B. ile H.F.Ç. 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle serbest bırakılırken, diğer şüpheli A.R'nin de olaya karıştığına ilişkin yeterli delil olmaması nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.
Muratpaşa ilçesinde Fener Mahallesi'nde 21 Mart'ta yabancı uyruklu H.İ'nin darbedilmesi, motosikletine zarar verilmesi ve topladığı kağıtların yakılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı
30 Mart 2021 13:50
|Kürşat Ayvatoğlu hakkında ev hapsi kararı verildi
29 Mart 2021 23:20
|'Çalınan gözlük' soruşturmasında intihar eden polis ile ilgili açıklama
29 Mart 2021 15:30
|Çiftlikbank fırsatçıları! Mağdurlar tosuncuka özendi
28 Mart 2021 13:06
|Arkadaşları itiraf etti, Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
28 Mart 2021 12:08
|Patrondan çalışana cinsel içerikli fotoğraf! Patronun eski eşi tanık
28 Mart 2021 10:55
|İşitme engelliyi darp eden şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı
26 Mart 2021 18:05
|CHP'li Başkan 'cinsel saldırı' suçundan hakim karşısında
25 Mart 2021 23:29
|CHP'li İl Başkanının sekreteri şikayetini geri çekince dosya kapandı
25 Mart 2021 23:11
|Hakimin, 'demek ki sana gülümsememek gerek' dediği sanığa 9 yıl hapis
25 Mart 2021 19:46