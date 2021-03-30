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Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktı. Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin birçok tonunun bulunduğu fotoğrafı yarı finale kaldı.
 30 Mart 2021 18:16
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi. Yarı finallerde bugün başlayan oylama ise 5 Nisan'da sona erecek.

'YARI FİNALE KALMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Van YYÜ Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü fotoğrafının yarı finale kalmasının çok önemli olduğunu belirterek, küreselleşen dünya ile birlikte tanıtımın öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi. Tanıtımın diğer görünmeyen etkisinin ise doğal kaynakların korunması yönünde olduğunu belirten Dr. Akkuş, " Doğal kaynaklar tanıtıldıkça bu kaynaklardan haberdar olan duyarlı insanlar bu kaynakların yok edilmesini engellenmesi yönünde harekete geçmektedir. Doğal kaynakların tanıtılması konusunda pozitif etki oluşturur. Bizim Van Gölü'nün tanıtımını yapmamız aynı zamanda da Van Gölü'nü korumamız anlamına gelmektedir. Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı yarı finale kalmış olması çok önemlidir. Umut ediyoruz ki NASA'nın astronotları bundan sonra Van Gölü'ne daha dikkat kesileceklerdir. Bundan sonra daha çok Van Gölü nün fotoğrafını göreceğiz. Umarız Van Gölü birinci olarak çıkar ve bu ödül Van Gölü'ne verilir" diye konuştu.

'GÜZELLİĞİ UZAYDAN BİLE FARK EDİLİYOR'

Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının yarı finale kalması bölge halkını da heyecanlandırdı. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Gölü gibi kıymetli bir mirasın ilimizde olmasının büyük şans olduğunu söyledi. Özgökçe, "Bu elemelerde Van Gölü'nün de yarı finale kalması bizi çok sevindirdi. Halkımızdan bu fotoğrafa oy vermeye devam etmelerini rica ediyorum. Böylelikle birinci olursak ülkenin ve bölgenin turizm anlamında büyük katkısı olacak. Ülkemize çok büyük faydası olacak. Uzaydan bile bu güzellik fark ediliyor. Ümit ediyorum birinci olacak. Van Gölü bunu hak ediyor. Eğer birinci olursa pandemide bize büyük moral olacak. Turizme de büyük faydası olacak bundan sonra Avrupa'dan da konuklar alırız" diye konuştu.

DHA
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