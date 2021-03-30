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İstanbul'da yeni karar: Halı saha ve yüzme havuzları açıldı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek.
 30 Mart 2021 18:53
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İstanbul'da yeni karar: Halı saha ve yüzme havuzları açıldı

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek.

Açıklama, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapıldı.

Bu kapsamda, ''İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci,refakatçi,misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dün açıklanan Türkiye'nin ikinci corona virüs risk haritasında İstanbul'un, 'kırmızı' yani çok yüksek riskli il kategorisinde yer aldığı görülmüştü.
Memurlar.Net
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