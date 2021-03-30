Çorum Belediye Başkanı ve eşinin korona tedavisi hastanede sürecek
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyze Aşgın'ın koronavirüs tedavisi tedbir amacıyla hastanede devam edecek.
|30 Mart 2021 18:55
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22 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evde tedavi altına alınan Aşgın çifti, tahlil ve tomografi yaptırmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Tomografide hafif tutulum olduğunun tespit edilmesi üzerine Aşgın çifti, tedbir amacıyla yataklı tedaviye alındı.
Aşgın, AA muhabirine, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, doktorların hastanede tedavinin daha iyi olacağı tavsiyesi üzerine yataklı tedaviye başladıklarını söyledi.
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