1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorum Belediye Başkanı ve eşinin korona tedavisi hastanede sürecek

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyze Aşgın'ın koronavirüs tedavisi tedbir amacıyla hastanede devam edecek.
 30 Mart 2021 18:55
+Aa- Yazdır
Çorum Belediye Başkanı ve eşinin korona tedavisi hastanede sürecek

22 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evde tedavi altına alınan Aşgın çifti, tahlil ve tomografi yaptırmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Tomografide hafif tutulum olduğunun tespit edilmesi üzerine Aşgın çifti, tedbir amacıyla yataklı tedaviye alındı.

Aşgın, AA muhabirine, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, doktorların hastanede tedavinin daha iyi olacağı tavsiyesi üzerine yataklı tedaviye başladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum, 22 millet bahçesinin açılışa hazır olduğunu açıkladı
30 Mart 2021 14:54		 Bakan Bekir Pakdemirli, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
30 Mart 2021 13:41
5 yıldızlı tesiste, 1900 kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz toplantı
30 Mart 2021 13:23		 Meteoroloji uyardı: Bu bölgelere kar yeniden dönüyor
30 Mart 2021 13:22
Yeni varyant çocuklara göz dikti: 2-3 haftadır servis doldu
30 Mart 2021 13:13		 Bilim Kurulu Üyesinden 'iftar' uyarısı: Çekirdek aile ile yapın
30 Mart 2021 13:04
Trakya geneli ve İstanbul için fırtına uyarısı
30 Mart 2021 12:50		 Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için fırtına uyarısı
30 Mart 2021 12:25
Yaşlı adam kendisiyle dalga geçen Youtuber'dan şikayetçi olmadı
30 Mart 2021 11:39		 Picasso'nun eseri Ankara'da 34 bin Avro'dan satışa sunuldu
30 Mart 2021 11:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:29 - Ankara'da günübirlik evlere denetim19:25 - Cennet vaat eden dolandırıcıya 6 yıl 8 ay hapis19:23 - KPDK toplantısında sözleşmeli personel ve GYS için iki önemli karar19:23 - 'Tarımsal hasılamız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı'19:08 - Güvenlik Soruşturması teklifi TBMM'de görüşülüyor18:59 - Çubuk Belediye Başkanından sağlıksız turşu imalatı görüntülerine açıklama
18:58 - İş makinesi operatörü, yıkım yaptığı binanın altında kaldı18:55 - Çorum Belediye Başkanı ve eşinin korona tedavisi hastanede sürecek18:53 - İstanbul'da yeni karar: Halı saha ve yüzme havuzları açıldı18:47 - Vali Çelik, hız sınırını bilmeyen sürücülerin ehliyetlerini aldı18:39 - Mobilyada sünger krizi: Üretim yapamayacak hale geldiler18:37 - Siber saldırı sonrası 'tüm şifrelerinizi değiştirin' uyarısı
18:33 - TBMM'de gündem: Kürşat Ayvatoğlu18:26 - MEB'den bir gazetede yer alan taşıt kiralama haberine yalanlama18:20 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:16 - Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde18:06 - Sekiz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
17:55 - Antalya'da kağıt toplayıcısının darbedilmesine, Başsavcılıktan açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Kayıp gözlüğün sahibi komiser yardımcısı, izne gönderildi
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu
Bakan Koca'dan teravih namazı ve mutant virüs açıklaması
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelere kar yeniden dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hoşgörü 1
Poşet ister misiniz 2
Fatih Konak 2
persona 2
Hayata olumlu tarafindan bakmak 2
bittim ben abicim 2
altın mikrofon 2
küfe 1
tezvirat 1
kıbrıs şivesi 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam