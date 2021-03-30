Vaka sayısı 37 bine yükseldi

Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.376 olarak açıklandı.

Test sayısı 38 milyon 338 bin 045'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 1.054 oldu.