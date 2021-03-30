1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenlik Soruşturması teklifi TBMM'de görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
 30 Mart 2021 19:08
+Aa- Yazdır
Güvenlik Soruşturması teklifi TBMM'de görüşülüyor

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "Aşı ve ilaç keşfi, pandemi ile baş etme yolları"; HDP'nin "Kamu gücü kullanılmak suretiyle elde edilen haksız kazanç"; CHP'nin "Çarşamba Ovası" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre Genel Kurulda bugün, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi ele alınacak.

Genel Kurulda bu hafta, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de görüşülecek.

Öte yandan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra, alınan karar gereğince, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AB Liderler Zirvesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği
30 Mart 2021 19:31		 'Tarımsal hasılamız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı'
30 Mart 2021 19:23
TBMM'de gündem: Kürşat Ayvatoğlu
30 Mart 2021 18:33		 Milli Güvenlik Kurulu toplandı
30 Mart 2021 17:10
AK Partili Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanına yönelik sözlerine tepki
30 Mart 2021 17:08		 Bakan Koca'dan teravih namazı ve mutant virüs açıklaması
30 Mart 2021 16:33
Kılıçdaroğlu: Kısa çalışma ödeneği sürsün
30 Mart 2021 16:05		 TBMM Başkanı Şentop: FETÖ Avrupa için de bir tehdittir
30 Mart 2021 15:47
Hapis cezası onanan Başkandan açıklama: Görevimin başındayım
30 Mart 2021 15:32		 Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
30 Mart 2021 14:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:29 - Ankara'da günübirlik evlere denetim19:25 - Cennet vaat eden dolandırıcıya 6 yıl 8 ay hapis19:23 - KPDK toplantısında sözleşmeli personel ve GYS için iki önemli karar19:23 - 'Tarımsal hasılamız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı'19:08 - Güvenlik Soruşturması teklifi TBMM'de görüşülüyor18:59 - Çubuk Belediye Başkanından sağlıksız turşu imalatı görüntülerine açıklama
18:58 - İş makinesi operatörü, yıkım yaptığı binanın altında kaldı18:55 - Çorum Belediye Başkanı ve eşinin korona tedavisi hastanede sürecek18:53 - İstanbul'da yeni karar: Halı saha ve yüzme havuzları açıldı18:47 - Vali Çelik, hız sınırını bilmeyen sürücülerin ehliyetlerini aldı18:39 - Mobilyada sünger krizi: Üretim yapamayacak hale geldiler18:37 - Siber saldırı sonrası 'tüm şifrelerinizi değiştirin' uyarısı
18:33 - TBMM'de gündem: Kürşat Ayvatoğlu18:26 - MEB'den bir gazetede yer alan taşıt kiralama haberine yalanlama18:20 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:16 - Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde18:06 - Sekiz ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
17:55 - Antalya'da kağıt toplayıcısının darbedilmesine, Başsavcılıktan açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şantaj için kendisi kayda aldırmış
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Kayıp gözlüğün sahibi komiser yardımcısı, izne gönderildi
ÇGHB 2'nin genç oyuncusu kansere yakalandı
Kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu
Bakan Koca'dan teravih namazı ve mutant virüs açıklaması
Yerli sprey aşı geliyor! Bakan Varank tarih verdi
İntihar eden polis memuru mobbinge maruz kalmış
TCMB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelere kar yeniden dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toplu taşıma aracı 3
çiğ köfte 1
şüyuu vukuundan beterdir 2
renk uyumu 1
kıbrıs şivesi 2
Yufkacı muammer 6
garibaldi 1
Poşet ister misiniz 2
pişpirik 1
Haydan gelen Huya gider 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 3 İşçi Alacak
Kars SYDV 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 18 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 17 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam